من بيروت إلى دبي.. نجمات "الموريكس دور" متألقات دائماً

شهدت إمارة دبي مساء أمس حدثاً فنيّاً يتمّ تنظيمه للمرة الأولى على أرضها، إنه مهرجان Murex d’or الخاص بتكريم النجوم العرب والعالميين. أقيم هذا المهرجان على مدى 20 عاماً في بيروت ولكن مؤسسيه زاهي وفادي حلو قررا هذا العام تقديم نسخة دوليّة منه في الإمارات العربية المتحدة، فكيف بدت إطلالات النجمات على البساط الأحمر لهذا الحفل؟

تمّت إقامة هذا المهرجان في Atlantis the Palm Dubai، وقد كرّم بالإضافة إلى النجوم العرب الممثل التركي أوغور غونيش الشهير بدور أيمن في مسلسل "مرارة الحب" وعازف التشيللو الأشهر في العالم الموسيقي الكرواتي هاوزر. وقد تألقت على البساط الأحمر للحفل مجموعة من النجمات العربيات بإطلالات لافتة بأناقتها. تعرّفوا عليها فيما يلي:











هدى حسين نادين نسيب نجيم داليدا خليل ماغي بوغصن رشا الخطيب بلقيس فتحي

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- أطلّت النجمة الإماراتيّة أحلام في هذا الحفل لتسلّم جائزة "النجمة الغنائيّة العربية للعام". وقد اختارت للمناسبة ثوباً باللون الأخضر الفاتح تميّز بقصة الأكتاف العارية والتطريز الناعم، نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

- حازت النجمة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم على جائزة "الممثلة العربيّة للعام". وقد ظهرت للمناسبة بإطلالة من Aden Fashion تميّزت بثوب أسود عاري الكتفين تزيّن بالريش في القسم السفلي منه وترافق مع قفازات سوداء شفّافة. نسّقت نادين إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co.

- شاركت النجمة اللبنانيّة ماغي بوغصن في الحفل لتقديم جائزة لزوجها المنتج جمال سنان. وقد تألّقت للمناسبة بثوب باللون "النيود" تمّ ترصيعه بالكامل بحبيبات الكريستال. تحمل هذه الإطلالة توقيع دار La Bourjoisie وقد تمّ تنسيقها مع مجوهرات ماسيّة من Nsouli Jewelry.







لجين عمران أنابيللا هلال أروى أحلام

- شاركت الإعلاميّة اللبنانيّة آنابيللا هلال في تقديم الجوائز للمكرّمين بهذا الحفل. وقد ظهرت بثوب باللون البيج غطّته اللمسات الفضيّة البرّاقة. وقد حملت إطلالتها توقيع العلامة الألمانية Talbot Runhof.

- حصدت النجمة الإماراتيّة بلقيس فتحي جائزة "النجمة الغنائيّة الخليجيّة للعام". وقد لفتت الأنظار بثوب أسود يحمل توقيع دار Dolce&Gabbana ومجوهرات مبتكرة من Marli Jewelry.

- شاركت النجمة اليمنيّة أروى في تقديم هذا الحفل إلى جانب الممثّل اللبناني وسام حنى. وقد ظهرت على بساطه الأحمر بثوب أبيض تزيّن بالريش بدّلته خلال الحفل بثوب أخضر تميّز بقصة غير متوازية عند الكتفين.

- حازت النجمة الكويتيّة هدى حسين على جائزة "الممثلة الخليجيّة للعام". وقد ظهرت للمناسبة بثوب أسود كلاسيكي تميّز باللمسات البرّاقة وحمل توقيع دار La Bourjoisie.

- لفتت الإعلاميّة اللبنانيّة رشا الخطيب الأنظار بثوب من الباييت باللون الأزرق من Elisabetha Franchi نسّقته مع صندل باللون الفضي وحقيبة جلديّة زرقاء.

- اعتمدت الممثلة اللبنانيّة داليدا خليل إطلالة حملت توقيع المصمم أنطوان قارح. وقد تألقت بثوب من الدانتيل الأسود تزيّن بالتطريزات الخضراء الكثيفة.

- اختارت الإعلاميّة السعوديّة لجين عمران الظهور بإطلالة شرقيّة بامتياز حملت توقيع دار Tima Abid. وقد لفتت الأنظار بثوبها الأخضر الطويل الذي رافقه "كاب" وغطاء للرأس دخلت عليهما اللمسات الذهبيّة.