من هم المشاركون بأسبوع "ميتافيرس" الأول للموضة؟

يشهد عالم "ميتافيرس" اليوم انطلاق أول أسبوع موضة افتراضي يُقام بين 24 و27 من مارس الجاري.

يُشارك في هذا الحدث مجموعة من المصممين العالميين الذين سيقدّمون عروضهم الافتراضية في فضائه ويبيعون تصاميمهم الرقميّة والماديّة من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

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تُشبه هذه الفعالية الافتراضية أسابيع الموضة التي تُقام مرتين سنوياً في نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس. ومن المنتظر أن يُشارك في النسخة الأولى لهذا الأسبوع حوالي 55 من دور الأزياء العالميّة نذكر منها: Paco Rabanne، وDolce&Gabbana، وTommy Hilfiger، وRoberto Cavalli، وEtro، وElie Saab، وHugo Boss، وDundas...هذا بالإضافة إلى افتتاح متجر Selfridges اللندني الشهير لفرع له في عالم "ميتافيرس".













من المنتظر أن يُشكّل أسبوع الموضة الافتراضي هذا فرصة للعلامات التجارية لإظهار إبداعاتهم الجديدة في مجال الموضة الرقميّة كما سيدفع بحدود إبداعهم إلى مجالات جديدة.

أما برنامج هذا الأسبوع فسيتضمّن بالإضافة إلى العروض مجموعة من اللقاءات، عروض الأفلام، الحفلات الموسيقيّة...وهو سيتضمّن أيضاً منطقة تسوّق فاخرة مصمّمة على طراز جادة "مونتيني" الشهيرة في باريس، حيث ستقوم العلامات التجاريّة بتقديم المواد الرقميّة والماديّة للبيع من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

- كيف يمكن متابعة فعاليات هذا الأسبوع؟

متابعة فعاليات هذا الحدث سهلة وممكنة للجميع، فهو سيُقدّم على منصّة Decentraland التي يمكن الدخول إليها بشكل مجاني ودون الحاجة إلى أي اشتراك مسبق. ويمكن للمتصفّح أن يستكشف على هذه المنصّة أيضاً مجموعة من ألعاب الفيديو وأن يشتري عقارات في عالم "ميتافيرس".

ومن المنتظر أن يُشكّل هذا الحدث لحظة محوريّة في تاريخ صناعة الأزياء من شأنها أن تنقل الموضة الرقميّة إلى مجتمع واسع ولامحدود.