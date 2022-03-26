كايت تتبنّى دبلوماسية الألوان في جولتها الكاريبية

رافقت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون زوجها الأمير ويليام في رحلة إلى جزر الكاريبي تمتد على 8 أيام، بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني لصعود الملكة إليزابيت الثانية على العرش. وقد استعملت كايت خلال هذه الرحلة دبلوماسيّة الألوان كتحيّة تقدير واحترام للدول التي تزورها، وكوسيلة لرسم صورتها كملكة مستقبليّة لبريطانيا العظمى.

بدأت رحلة الثنائي الملكي ويليام وكايت إلى جزر الكاريبي من دولة بيليز. وقد اختارت دوقة كامبريدج للمحطة الأولى من رحلتها إطلالة باللون الأزرق وهو أحد ألوان علم بيليز إلى جانب الأحمر والأبيض. حملت إطلالة كايت توقيع المصممة البريطانية جيني بيكهام، وهي تألّقت بتايور من الدانتيل نسّقته مع حذاء باللون نفسه من Emmy London ومجوهرات مؤلّفة من قلادة وأقراط تعود للأميرة الراحلة ديانا التي سبق أن حصلت عليها كهدية زفاف.

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في اليوم الثاني من الرحلة رافقت كايت زوجها الأمير ويليام في زيارة لأحد مصانع الكاكاو. وقد ظهرت للمناسبة بثوب صيفي أزرق مطبّع بالأزهار من علامة Tory Burch وقد نسّقته مع أقراط كبيرة من Sezane، وحقيبة مبتكرة على شكل قوس قزح من Anya Hindmarch وصندل بكعب مدمج من Stuart Weitzman.

في اليوم الثالث من الجولة شاركت كايت بحفل استقبال تألقت خلاله بثوب طويل باللون الفوشيا المعدني من Vampire’s Wife قُدّر ثمنه بحوالي 3300 دولار أميركي. وقد نسّقته مع صندل فضي من Jimmy Choo، وحقيبة بيضاء مطرّزة بالأسود من Mayan وأقراط كبيرة من O’nitaa.

في وداع بيليز ظهرت كايت مجدداً بألوان مستوحاة من علم هذه الدولة، فاختارت سترة من Saint Laurent تملكها في خزانتها منذ أيام الجامعة أي في الفترة الممتدة بين 2001 و2005. وهي نسّقتها مع سروال أبيض من Alexander McQueen، وحذاء ستيليتو أبيض من Aquazurra وحقيبة يد بيضاء من Mulberry.

بعد بيليز وصل الثنائي ويليام وكايت إلى جزيرة جامايكا وقد نزلت كايت من الطائرة بثوب باللون الأصفر، وهو أحد ألوان علم هذه الجزيرة. حملت إطلالتها توقيع Roksanda ونسقتها مع حقيبة بيضاء من Salvatore Ferragamo وحذاء بكعب مرتفع من Aquazurra.

في اليوم نفسه شاركت كايت بجولة في المدينة بثوب صيفيّ مطبّع بألوان المرجاني والأزرق والأصفر يعود تصميمه للعام 1950 ويحمل توقيع Willow Hilson وقد نسّقته مع حذاء حيادي اللون من Russell & Bromley.

في اليوم الخامس من الرحلة تألّقت كايت ببدلة باللون العاجي من Alexander McQueen نسقتها مع بلوزة باللون البرتقالي من Ridley London، وحذاء بكعب مرتفع من Jimmy Choo وحقيبة برتقالية يعود تصميمها للعام 1960.

في اليوم نفسه شاركت كايت بعشاء رسمي، وقد تألّقت للمناسبة بثوب من التول الأخضر تميّز بقصة الأكتاف العارية وحمل توقيع المصممة جيني بيكهام. نسّقت كايت إطلالتها مع مجوهرات ذهبيّة مزيّنة بالزمرد تعود للملكة إليزابيت بالإضافة إلى شارات العائلة المالكة البريطانية.

في اليوم الأخير لها في جامايكا تألّقت كايت بثوب من الدانتيل الأبيض من Alexander McQueen وقبعة تحمل توقيع صانع القبعات البريطاني الشهير فيليب ترايسي. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء وحقيبة باللون الأبيض من Anya Hindmarch ومجوهرات تزيّنها حبيبات اللؤلؤ تعود للأميرة ديانا والملكة إليزابيت.

في ظهورها الأخير في جامايكا ارتدت كايت ثوباً باللون الأخضر يحمل توقيع دار Emila Vickstead زيّنته ببروش على شكل طائر كانت حصلت عليه الملكة إليزابيت كهدية من جامايكا بمناسبة اليوبيل الذهبي لصعودها على العرش، وذلك خلال رحلة قامت بها إلى هذه الجزيرة في العام 2002.

في المحطة الثالثة والأخيرة من هذه الجولة وصل دوق ودوقة كامبريدج إلى جزر الباهامس. وقد ظهرت كايت بهذه المناسبة بثوب بلون الأكوامارين الفاتح من Emilia Wickstead، وحقيبة باللون نفسه وحذاء باللون البيج من Gianvitto Rossi.

وقد اختارت هذا اللون تحديداً لأنه أحد ألوان علم هذه الجزيرة. كما ظهرت بإطلالة أخرى بثوب باللون الأخضر الباستيلي من Self-Portrait نسقته مع حذاء أبيض بكعب مرتفع.

في العشاء الاحتفالي الأخير لها في رحلتها الكاريبية تألقت كايت بثوب سهرة باللون الأخضر الفاتح من توقيع دار Philippa Lepley البريطانيّة وقد كمّلت إطلالتها بمجوهرات متناسقة وحقيبة سهرة بلون ثوبها.