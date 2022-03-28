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حفل الأوسكار بين صفعة ويل سميث وأناقة نجمات 2022

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حفل الأوسكار بين صفعة ويل سميث وأناقة نجمات 2022

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

شكّلت صفعة النجم ويل سميث على وجه المقدّم كريس روك، بعد أن سخر من زوجة سميث اللحظة التي سرقت الأضواء في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2022. ولكن إطلالات النجمات بأناقتهن اللافتة جاءت لتعيد بعض "الغلامور" إلى هذا الحفل الذي يتابعه الملايين حول العالم، فمن كانت الأكثر أناقة من بينهن؟

يشهد حفل الأوسكار منافسةً بين نجوم الفن السابع في مجال الحصول على الجوائز التكريميّة المرتبطة بأعمالهم السينمائية، ولكن بساطه الأحمر يشهد أيضاً منافسةً محتدمة بين النجمات في مجال الأناقة. فكيف بدت أفضل إطلالاتهن في النسخة الـ94 منه التي أقيمت على مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس؟

النجم ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث
النجم ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث

- اختارت النجمة الأميركية زندايا إطلالة عصريّة لافتة بأناقتها حملت توقيع دار Valentino. وقد تألفت من تنورة فضيّة طويلة وقميص أبيض قصير. نسّقت زندايا إطلالتها مع عقد ماسي من Bulgari يعود لمجموعة Serpenti ويتزيّن بحوالى 13 قيراط من الماس بالإضافة إلى أساور وخواتم مختارة من المجموعة نفسها.

زندايا
زندايا

- اعتمدت النجمة جيسيكا شاستاين ثوباً لافتاً من دار Gucci الإيطاليّة، اختلط فيه اللون الذهبي باللون الليلكي وتزيّن بالكشاكش في القسم السفلي منه. وقد نسقته مع أقراط ماسيّة من Gucci أيضاً.

جيسيكا شاستاين
جيسيكا شاستاين

- تألّقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بثوب عاري الكتفين باللون الرمادي حمل توقيع Armani Prive. وقد نسّقته مع عقد النسر الأصفر الشهير من Harry Winston الذي يتزيّن بحوالي 34 قيراطاً من الماس.

نيكول كيدمان
نيكول كيدمان

- اختارت النجمة فانيسا هادجنز ثوباً من الباييت الأسود حمل توقيع دار Michael Kors الأميركيّة. وقد نسقته مع عقد وأقراط وخواتم من Bulgari اختلط فيها الماس بأحجار الزمرد الخضراء.

فانيسا هادجنز
فانيسا هادجنز

- اعتمدت النجمة كيرستن دانست ثوباً عاري الكتفين باللون الأحمر من توقيع دار Christian Lacroix الفرنسيّة.

كيرستن دانست
كيرستن دانست

- تألقت النجمة أوليفيا كولمان بثوب من القماش الفضي المكسّر من توقيع دار Dior. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من الدار نفسها.

أوليفيا كولمان
أوليفيا كولمان

- اختارت النجمة الأوكرانية ميلا كونيس ثوباً بكتف واحدة باللون الزهري المبودر من مجموعة ربيع وصيف 2022 لدار Zuhair Murad.

ميلا كونيس
ميلا كونيس

- لفتت النجمة بينيلوبي كروز الأنظار بثوب من التفتا الأسود حمل توقيع دار Chanel وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من الدار نفسها.

بينيلوبي كروز
بينيلوبي كروز

- اعتمدت النجمة لوبيتا نيونغو ثوباً من الباييت الذهبي المطرّز من Prada نسقته مع خواتم وأقراط ماسيّة من مجوهرات De Beers الشهيرة.

لوبيتا نيونغو
لوبيتا نيونغو

- اختارت النجمة كاتريونا بالف ثوباً من التفتا الحريري باللون العاجي تمّ تصميمه خصيصاً لهذه المناسبة وحمل توقيع دار Louis Vuitton. وقد نسقته مع مجوهرات من Van Cleef&Arpels تضمّنت عقداً ماسياً يعود إلى أرشيف الدار وقد سبق تصميمه في العام 1957.

كايتريونا بالف
كايتريونا بالف

- ظهرت الممثلة جادا بينكت سميث إلى جانب زوجها النجم ويل سميث. وقد اعتمدت للمناسبة ثوباً مبتكراً باللون الأخضر الداكن حمل توقيع دار Jean Paul Gaultier الفرنسيّة.

النجم ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث
النجم ويل سميث وزوجته جادا بينكت سميث
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