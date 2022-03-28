حفل الأوسكار بين صفعة ويل سميث وأناقة نجمات 2022

شكّلت صفعة النجم ويل سميث على وجه المقدّم كريس روك، بعد أن سخر من زوجة سميث اللحظة التي سرقت الأضواء في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2022. ولكن إطلالات النجمات بأناقتهن اللافتة جاءت لتعيد بعض "الغلامور" إلى هذا الحفل الذي يتابعه الملايين حول العالم، فمن كانت الأكثر أناقة من بينهن؟

يشهد حفل الأوسكار منافسةً بين نجوم الفن السابع في مجال الحصول على الجوائز التكريميّة المرتبطة بأعمالهم السينمائية، ولكن بساطه الأحمر يشهد أيضاً منافسةً محتدمة بين النجمات في مجال الأناقة. فكيف بدت أفضل إطلالاتهن في النسخة الـ94 منه التي أقيمت على مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس؟

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- اختارت النجمة الأميركية زندايا إطلالة عصريّة لافتة بأناقتها حملت توقيع دار Valentino. وقد تألفت من تنورة فضيّة طويلة وقميص أبيض قصير. نسّقت زندايا إطلالتها مع عقد ماسي من Bulgari يعود لمجموعة Serpenti ويتزيّن بحوالى 13 قيراط من الماس بالإضافة إلى أساور وخواتم مختارة من المجموعة نفسها.

- اعتمدت النجمة جيسيكا شاستاين ثوباً لافتاً من دار Gucci الإيطاليّة، اختلط فيه اللون الذهبي باللون الليلكي وتزيّن بالكشاكش في القسم السفلي منه. وقد نسقته مع أقراط ماسيّة من Gucci أيضاً.

- تألّقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بثوب عاري الكتفين باللون الرمادي حمل توقيع Armani Prive. وقد نسّقته مع عقد النسر الأصفر الشهير من Harry Winston الذي يتزيّن بحوالي 34 قيراطاً من الماس.

- اختارت النجمة فانيسا هادجنز ثوباً من الباييت الأسود حمل توقيع دار Michael Kors الأميركيّة. وقد نسقته مع عقد وأقراط وخواتم من Bulgari اختلط فيها الماس بأحجار الزمرد الخضراء.

- اعتمدت النجمة كيرستن دانست ثوباً عاري الكتفين باللون الأحمر من توقيع دار Christian Lacroix الفرنسيّة.

- تألقت النجمة أوليفيا كولمان بثوب من القماش الفضي المكسّر من توقيع دار Dior. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من الدار نفسها.

- اختارت النجمة الأوكرانية ميلا كونيس ثوباً بكتف واحدة باللون الزهري المبودر من مجموعة ربيع وصيف 2022 لدار Zuhair Murad.

- لفتت النجمة بينيلوبي كروز الأنظار بثوب من التفتا الأسود حمل توقيع دار Chanel وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من الدار نفسها.

- اعتمدت النجمة لوبيتا نيونغو ثوباً من الباييت الذهبي المطرّز من Prada نسقته مع خواتم وأقراط ماسيّة من مجوهرات De Beers الشهيرة.

- اختارت النجمة كاتريونا بالف ثوباً من التفتا الحريري باللون العاجي تمّ تصميمه خصيصاً لهذه المناسبة وحمل توقيع دار Louis Vuitton. وقد نسقته مع مجوهرات من Van Cleef&Arpels تضمّنت عقداً ماسياً يعود إلى أرشيف الدار وقد سبق تصميمه في العام 1957.

- ظهرت الممثلة جادا بينكت سميث إلى جانب زوجها النجم ويل سميث. وقد اعتمدت للمناسبة ثوباً مبتكراً باللون الأخضر الداكن حمل توقيع دار Jean Paul Gaultier الفرنسيّة.