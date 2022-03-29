هذه خطوط موضة الربيع وفق نجمات حفلات ما بعد الأوسكار

تُشكّل حفلات ما بعد الأوسكار تقليداً يرافق حفل توزيع جوائز الأكاديميّة للجدارة الذي يُعرف بين العامة باسم حفل الأوسكار. أما اهتمام النجمات بهذه الحفلات فلا يقل عن اهتمامهن بحفل الأوسكار من حيث اختيار إطلالات خاصة لها مختلفة عن الإطلالات التي يظهرن بها في حفل توزيع الجوائز. ويُعتبر الحفل الذي تنظّمه مجلة "فانيتي فير" أحد أشهر الحفلات في هذا المجال، فكيف بدت إطلالات النجمات خلاله؟

- سرقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان الأضواء في هذا الحفل عبر إطلالة مبتكرة حملت توقيع دار Balenciaga، وتألفت من ثوب ضيّق وطويل باللون الأزرق الفيروزي ترافق مع قفازات طويلة ونظارات فضيّة.

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- إختارت زندايا الظهور ببدلة داكنة اللون من مجموعة Sportmax لخريف 2022. وقد نسّقتها مع قميص ليلكي وربطة عنق جلديّة بالإضافة إلى بروش، وخواتم، وأقراط ماسيّة من Bulgari.



















كايلي جينير ليلي جايمس هايلي بيبر داكوتا جونسون ريتا أورا جيسيكا شاستاين جيسيكا ألبا زندايا سيننا ميللر صوفيا كوبولا

- تألقت العارضة هايلي بيبر بثوب طويل باللون البيج من Saint Laurent تزيّن بوردة كبيرة عند الخصر. وقد نسّقته مع أساور ذهبيّة كبيرة.

- اختارت النجمة داكوتا جونسون واحدة من أجمل إطلالات هذا الحفل التي حملت توقيع دار Gucci. وقد تألقت للمناسبة بثوب طويل باللون الوردي المبودر تزيّن باللمسات البرّاقة والريش.

- تألّقت النجمة جيسيكا شاستاين بإحدى إطلالات هذا الحفل الأكثر أناقة. وقد اعتمدت ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر المعدني حمل توقيع Gucci، تمّ تنسيقه مع مجوهرات ماسيّة تزيّنت بأحجار الزمرد الخضراء.

- اختارت النجمة ريتا أورا إطلالة لافتة بأناقتها من توقيع Miss Sohee. وهي تألّقت بثوب أسود عاري الكتفين تزيّن بالتطريز عند الصدر وترافق مع معطف طويل باللون العاجي غطّت أسفله الرسومات المطرّزة.

- اعتمدت النجمة ليلي جايمس ثوباً عاري الكتفين باللون الأسود من مجموعة ربيع وصيف 2022 لدار Fendi. تميّز هذا الثوب بالتطريز وترافق مع تنورة طويلة من التول الأسود كما تمّ تنسيقه مع مجوهرات ماسيّة.

- اعتمدت العارضة كيندال جينير إطلالة ذات طابع درامي حملت توقيع دار Balenciaga. وقد تألفت من ثوب عاري الكتفين ترافق مع تنورة واسعة وذيل طويل.

- لفتت النجمة سيينا ميللر الأنظار بإطلالة من أرشيف دار Armani تعود للعام 2007. وهي اتخذت شكل ثوب بكتف واحدة من الساتان الفضي تزيّن بالتطريز بأحجار الكريستال في القسم العلوي منه.

- اختارت النجمة جيسيكا ألبا ثوباً عاري الكتفين من التول الأسود الذي تزيّن بلآلىء سوداء بأسلوب مبتكر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Carolina Herrera.

- اعتمدت النجمة نتالي بورتمن إطلالة ذات طابع إغريقي حملت توقيع دار Dior وتألفت من ثوب من الموسلين باللون الأخضر الزيتي. وقد نسقته مع حقيبة يد، أساور وأكسسوار للرأس باللون الذهبي.

- لفتت المخرجة صوفيا كوبولا الأنظار بثوب أسود حمل توقيع دار Chanel وتزيّن بتطريز فضي على شكل نجوم. وهي نسّقت إطلالتها مع حقيبة سوداء صغيرة مزيّنة بالمسامير المعدنيّة من الدار نفسها.