10 نصائح لتحفيز نمو الشعر في استقبال الربيع

يُشكّل فصل الربيع الفترة المثالية لتخصيص وقت وجهد أكبر للعناية بالشعر بقد قساوة الشتاء. فيما يلي 10 نصائح أثبتت فعاليتها في مجال تقوية الشعر وتعزيز تموّه.

يعتقد البعض أن الشعر يتوقف عن النمو في ظروف أو مراحل معينة، ولكن هذا الاعتقاد لا يمتّ إلى الحقيقة بأي صلة. وهو ينمو شهرياً بمعدل 1,2 سنتيمتر للشعر المالس و0,90 سنتيمتر للشعر المجعّد، أما هذا النمو فيتمّ وفق دورة خاصة تشمل 3 مراحل: التنامي، التراجع، والانتهاء.

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تتراوح مرحلة التنامي بين سنتين وخمس سنوات، وهي التي تشهد نمو الشعر، أما مرحلة التراجع عن النمو فتمتد على ثلاثة أسابيع، وهي فترة ركود قد نظّن خلالها أن الشعر توقّف عن النمو. وتدوم مرحلة الانتهاء حوالي ثلاثة أشهر وتكون فترة استراحة للشعر استعداداً لتساقطه.

والجدير ذكره أن الشعر لا يمر في الوقت نفسه بهذه المراحل، إذ يمكن أن يكون جزءاً منه في مرحلة التنامي، وجزءاً ثانياً في مرحلة التراجع فيما الجزء الثالث بمرحلة الانتهاء. وهذا ما يفسّر أنه لا يتساقط منه أكثر من 100 أو 150 شعرة يومياً.

قد يعود الإحساس بعدم نمو الشعر بالسرعة المطلوبة إلى معاناته من الفقدان الحيوية والتكسّر في نهاية فصل الشتاء. ولتحسين وضعه يُنصح بتبنّي روتين عناية يتضمّن الخطوات التالية:

1- تدليك فروة الرأس:

يساهم التدليك بتنشيط الدورة الدمويّة في فروة الرأس والتبادلات على مستوى بصيلات الشعر. ويمكن تطبيق هذا التدليك بواسطة الأصابع أو بفرشاة خاصة، كما يمكن الاستعانة بمستحضرات أو زيوت خاصة بهذا الغرض تتمتع بمفعول منشّط ومغذٍّ، على أن يتمّ التدليك دائماً من أسفل العنق باتجاه قمة الرأس.

2- تطبيق حمام زيت نباتي:

لتحضير حمام زين نباتي، يكفي خلط مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع المُعزّز لنمو الشعر مع ملعقتين صغيرتين من زيت الخردل الأساسي المقوّي للشعر.

يُطبّق هذا الخليط على فروة الرأس مرة أسبوعياً ويُترك لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو.

3- تسريح الشعر:

يُشكّل تسريح الشعر خطوة أساسيّة لتخليصه من الشوائب المتراكمة عليه. وهو يُسهّل نفاذ مكوّنات مستحضرات العناية إلى عمقه كما أنه وسيلة لتوزيع الإفرازات الزهميّة لفروة الرأس على طول الشعر بهدف حمايته.

4- إزالة السموم عن فروة الرأس:

تترك مستحضرات التصفيف بقايا على الشعر تمنع نفاذ مكونات مستحضرات العناية إلى بصيلاته، ولذلك يُنصح بالاستعانة بمستحضر مقشّر لفروة الرأس مرة كل أسبوعين للتخلص من الخلايا الميتة والشوائب المتراكمة عليها، كما يمكن الاستعانة بقناع منقّي غنيّ بخلاصة الطين ويستعمل مرة أسبوعياً لتخليص فروة الرأس من السموم المتراكمة عليها.

5- حماية الشعر من التكسّر:

وذلك من خلال تجنّب استعمال أدوات التصفيف من فراشي، وأمشاط، وربطات مطّاطية تكون نوعيتها غير جيّدة. كما يُنصح بالابتعاد عن أدوات التصفيف المصنوعة من معدن، وكاوتشوك، وبلاستيك على أن يتم استبدالها بأدوات مصنوعة من مواد طبيعيّة.

6- تعزيز مفعول الشامبو:

يُنصح بإضافة بضع قطرات من زيت إكليل الجبل الأساسي وزيت الجزر الأساسي إلى عبوة الشامبو المستعمل لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

7- العلاج بالضوء:

يتمّ هذا العلاج بواسطة فراشي أو أدوات مزوّدة بمصابيح "ليد" تعمل على تقوية النشاط الخلوي في فروة الرأس كما تُعزّز نموّ الشعر.

8- النوم على وسادة حريريّة:

إذ يحافظ قماش الحرير على الكيراتين المكوّن للشعر ويمنع تقصّفه، كما أنه يحول دون تشابك خصلات الشعر المجعّد.

9- تأمين المقوّيات التي يحتاج إليها الشعر:

وذلك من خلال استعمال أمصال خاصة تكون غنيّة بمكوّنات مقوّية مثل الفيتامينB5 والجينكو بيلوبا. تُطبّق هذه العلاجات الجاهزة على فروة الرأس الرطبة ولاتحتاج عادة إلى الشطف.

10- تناول المكمّلات الغذائيّة:

يُنصح باتباع علاج بالمكملات الغذائية مع بداية فصل الربيع ولمدة ثلاثة أشهر. من شأن هذه الخطوة أن تقوي الشعر وتعزز نموه قبل حلول فصل الصيف. وتكون المكملات الغذائية الخاصة بالشعر عادةً غنية بالفيتامينات والحوامض الأمينيّة، كما يُنصح بتناولها مع الوجبات ليتمكن الجسم من استيعاب مكوناتها بشكل أفضل.