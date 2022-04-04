لايدي غاغا "أيقونة" حفل الغراميز بفضل أرماني وإيلي صعب

شهد مساء أمس الأحد إقامة فعاليات حفل Grammy’s2022 في مدينة لاس فيغاس الأميركيّة. وقد سجّل مشاركةً كثيفة من جانب النجوم وإطلالات لافتة للنجمات وتحديداً لايدي غاغا التي استحقت بجدارة لقب "أيقونة موضة" عن أناقتها في هذا الحفل.

يُعتبر الغراميز أهم حفل لتوزيع الجوائز الموسيقيّة في العالم، وهو أقيم بنسخته ال64 بعد ثلاثة أشهر من التأجيل بسبب جائحة كورونا. وقد تميّز بتألق لافت للنجمة المثيرة للجدل لايدي غاغا التي تمّ ترشيحها لخمس جوائز غرامي. وهي تألقت خلال الحفل بإطلالتين كلاسيكيتين تستحضران أناقة نجمات هوليوود في عصرها الذهبي.















كريسي تايغن وزوجها جون لينون لايدي غاغا بإطلالة من لإيلي صعب كلوي بايلي فالنتينا فيرير سان فانسان باريس هيلتون تيفاني هاديش دوا ليبا

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فقد وصلت إلى البساط الأحمر بثوب أسود وأبيض بكتف واحدة من Armani Prive نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co، ثم تألقت على المسرح، حيث ظهرت لتأدية إحدى أغنياتها، بثوب عاري الكتفين باللون الأخضر الفاتح تزيّنه عقدة من الخلف وحمل توقيع دار Elie Saab Haute Couture.

وصلت العارضة كريسي تايغن إلى الحفل برفقة زوجها النجم جون لينون. وقد تألقت للمناسبة بثوب عاري الكتفين باللون الوردي من Nicole+Felicia Couture تزيّن بالكسرات والكشاكش.

اعتمدت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون إطلالة لافتة حملت توقيع دار Atelier Zuhra الإماراتية. وقد تميّز ثوبها الفضي بتطيريزه الكثيف الذي تمّ تنفيذه على تول باللون البيج. وقد ترافق مع "كاب" انسدل من الكتفين.

اختارت المغنية الأميركية سان فانسان ثوباً مبتكراً حمل توقيع دار Gucci تميّز بخامته الزهريّة اللمّاعة والكشاكش الكثيفة التي زيّنت كمّيه وأطرافه.

اعتمدت النجمة تيفاني هاديش ثوباً ذهبياً برّاقاً تمّ تصميمه خصيصاً لها وحمل توقيع دار Prada الإيطاليّة.

عادت النجمة دوا ليبا إلى أرشيف دار Versace لتختار منه أحد أشهر أثواب هذه العلامة الإيطالية وتُعيد ارتدائه في هذا الحفل.

اختارت النجمة كاري أندروود إطلالة ذهبيّة ذات طابع أميري من دار Dolce&Gabbana نسقتها مع أقراط ماسيّة من De Beers.

اعتمدت النجمة الأرجنتينية فالنتينا فيرير ثوباً من الباييت تدرّج من الأسود إلى الذهبي وحمل توقيع دار Givenchy.

اختارت النجمة كلوي بايلي ثوباً فضياً يرافقه "كاب" طويل تزيّن كلاهما بالباييت. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Valentino .