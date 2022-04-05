بالصور.. نجوم حفل الغراميز ينافسون نجماته بأناقتهم

بدت إطلالات نجوم حفل Grammy’s 2022، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس مؤخراً، مميزة ومبتكرة على السواء. وقد حملت توقيع أشهر دور الأزياء العالمية ونافست بأناقتها إطلالات النجمات اللواتي تألقن على البساط الأحمر لهذا الحفل.

- اختار أعضاء فريق بي تي أس الكوري الجنوبي إطلالات متناسقة ولافتة بأناقتها لدى وصولهم على البساط الأحمر لحفل الغراميز. وقد اهتمت بأناقتهم دار Louis Vuitton التي نفذت لهم بدلات كلاسيكية ذات طابع عصري بألوان البني، والعاجي، والبيج، والأزرق البترولي.

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- اعتمد النجم جون باتيست بدلة باللون الفضي تزينها طبعة الجاكارد من دار Dolce&Gabbana. وقد نسقها مع حذاء أسود لماع من Christian Louboutin.

- لاقت إطلالة النجم الكندي جاستن بيبر تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد استغرب البعض حجم بدلته الضخمة مقارنة مع حجم جسمه. حملت إطلالة بيبر توقيع دار Balenciaga وقد تألفت من بدلة كلاسيكية باللون الرصاصي تم تنسيقها مع "تي شيرت" قطني باللون الأبيض، ونظارات شمسية، وقبعة صوفية باللون الوردي، وحذاء هو وليد تعاون بين دار Balenciaga وعلامة Crocs.

- لفت النجم ليل ناس إكس الأنظار بترشحه لخمس جوائز غرامي. وهو وصل إلى الحفل ببدلة بيضاء من دار Balmain تزينت بفراشة ملونة عند الصدر وتم تطريزها بأحجار اللؤلؤ والماس.

- اختار النجم غيفيون بدلة من التويد الأسود المرقط بالأبيض من دار Chanel، ونسقها مع مجوهرات تزينت باللؤلؤ والماس من الدار نفسها.

- اعتمد مغني الراب الكولومبي جي بالفن إطلالة غلب عليها اللون الأسود من توقيع دار Givenchy. وقد تألفت من معطف تم تنسيقه مع سروال وقميص باللون نفسه بالإضافة إلى أكسسوارات فضية.

- اختار الكوميدي الجنوب إفريقي تريفور نواه إطلالة مميزة حملت توقيع دار Gucci وتألفت من سترة باللون الزهري الفاتح تم تنسيقها مع سروال أسود، قميص أبيض، وربطة عنق داكنة.

- اعتمد النجم بيلي بورتر اللون الوردي الذي أطلقته دار Valentino هذا الموسم ليزين كامل إطلالته. وهو اختار سروال وقميص طويل تزين بالكشاكش، بالإضافة إلى قفازات طويلة وحذاء باللون الفضي.

- اختار المغني الأسترالي ذي كيد لاروا بدلة سوداء من تصميم أنطوني فاكاريللو لدار Saint Laurent. وقد نسقها مع بروش ماسي وعقد زينته الحبيبات الملونة.