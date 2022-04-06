العلامات العالميّة الفاخرة تُطلق مجموعاتها الرمضانيّة

تزخر الليالي الرمضانية باللقاءات مع الأهل والأصدقاء. وقد اعتادت دور الأزياء العالميّة على تقديم مجموعات خاصة بمناسبات هذا الشهر الفضيل، تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

شهد سوق السلع الفاخرة في العام 2020 تأثراً شديداً بجائحة كورونا، وقد انخفضت عائداته بحوالى 1,50 مليار دولار بعد أن وصل مجموعه إلى حوالي 9 مليارات دولار في العام 2019. وهو بدأ في العام 2021 يستعيد بعضاً من عافيته بعد أن ساهم إكسبو دبي 2020 في تنشيط سوق السلع الفاخرة بفضل زوّاره الذين تعدى عددهم ال20 مليونا في 6 أشهر. ومن المنتظر أن يُشكّل شهر رمضان فرصة لتعزيز نمو مبيعات السلع الفاخرة خاصةً مع إطلاق المجموعات الرمضانيّة التالية:

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- تومي هيلفيغر:

أطلقت دار Tommy Hilfiger مجموعة من التصاميم الربيعيّة بإصدار رمضاني خاص يحمل عنوان The Oasis. أصبحت هذه المجموعة متوفرة في الأسواق منذ شهر مارس الماضي، وهي المجموعة السادسة التي تقدّمها الدار خصيصاً لشهر رمضان. تتوجه هذه التصاميم للنساء والفتيات وهي تتميّز بألوانها الباستيليّة وتتضمّن أثواباً طويلة من قماش البوبلين وتصاميم مونوكروميّة ذات قصّات انسيابيّة يغلب عليها الطراز البوهيمي الأنيق. تتوفر هذه المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي بعض الدول الأوروبيّة كما أنها متوفرة على موقع العلامة.

- ديور:

قدّمت دار Dior مجموعة كبسوليّة من الأزياء والأكسسوارات خاصة بشهر رمضان أصبحت متوفرة في الأسواق منذ 17 مارس الماضي في نقاط بيع العلامة الموجودة في دبي، والكويت، والرياض. تتميّز المجموعة بألوانها التي يعزّزها اللمعان ودخول اللمسات البرّاقة عليها بالإضافة إلى قصاتها الانسيابية والمريحة.

- لويس فويتون:

قدّمت دار Louis Vuitton الفرنسيّة مجموعة رمضانيّة جديدة ترافقت مع مجموعتها من الأزياء الجاهزة النسائية. وهي أصبحت متوفرة منذ منتصف آذار الماضي في متاجر الدار بشكل حصري. جمعت هذه التصاميم بين الطابع التقليدي واللمسات العصريّة، ومن أبرزها حقيبة Capucines بحجمها الصغير وألوان الأسود والأخضر الزمردي وحقيبة Petite Malle التي تزيّنت بالألوان نفسها.

- توري بورش:

كشفت دار Tory Burch الأميركيّة عن مجموعة كبسوليّة تم تقديمها خصيصاً للشرق الأوسط، وأصبحت في الأسواق بدءاً من 25 مارس الماضي. تضمّنت هذه المجموعة مصنوعات جلديّة بألوان الذهبي، والفضي، والأزرق. وهي تتوفر على موقع العلامة وفي نقاط البيع التابعة لها كما تمّ تصميم حقيبة يد بتدرجات معدنيّة طُرحت فقط في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها السعودية والكويت.

- إيترو:

قدّمت دار Etro الإيطاليّة مجموعة كبسوليّة خاصة بشهر رمضان المبارك تحت عنوان Arabesque Paisley. وهي تضمّنت خطاً من الأزياء والأكسسوارات التي تمّ تنفيذها بخامات ناعمة ورقيقة مثل الحرير والكريب الصيني. هذه المجموعة أصبحت متوفرة على موقع العلامة بالإضافة إلى عدة نقاط بيع منتشرة في أوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة بدءاً من أبريل الجاري.

- ستيللا ماكارتني:

أطلقت دار Stella McCartney مع بداية أبريل الجاري مجموعة Crystal Exclusives التي تواكب الشهر الفضيل واحتفالات عيد الفطر. ومن أبرز التصاميم التي تتضمنها: خفّ ذهبي يتميّز بكعب عريض متوسط الارتفاع وحقيبة ذهبيّة. هذه الأكسسوارات متوفرة في نقاط بيع العلامة في دبي، والكويت، والرياض، ولندن، وباريس، وميلانو.