أي دور يلعبه نظامنا الغذائي في تأخير ظهور الشعر الأبيض؟

يلعب العامل الوراثي دوراً في تحديد وقت ظهور أول الشعيرات البيضاء، ولكن هناك عوامل أخرى مؤثّرة في هذا المجال أيضاً منها: الإجهاد النفسي والنظام الغذائي غير المتوازن. إذ يمكن للأطعمة التي نتناولها أن تؤثّر بشكل مباشر على توقيت ظهور الشعر الأبيض وأن تعمل على تأخيره.

تظهر أولى الشعيرات البيضاء بين سن الثلاثين وسن الخمسين، ولكن يمكن لنظامنا الغذائي أن يؤخّر ظهورها ويُعزّز قوة الميلانين المسؤول عن تلوين الشعر. فما هي المكونات المفيدة في هذا المجال والتي يُنصح بإدراجها في نظامنا الغذائي؟

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- البروتينات:

تُشكّل البروتينات مكوّناً أساسياً للشعر ويساعد مدّ الجسم بهذا المكوّن في تعزيز قوة الشعر. يمكن الاستفادة في هذا المجال من البروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك، والبيض، واللحوم الحمراء منها والبيضاء. كما يُمكن الاستعانة بالبروتينات النباتيّة الموجودة في البقوليّات، والطحالب، والتوفو، وبعض أنواع الخضار مثل الفطر والبروكولي.

- الحوامض الدهنيّة:

تتميّز هذه حوامض الأوميغا3 والأوميغا6 بكونها أساسيّة للصحة وتحديداً للدماغ. وهي تلعب دوراً في تأخير ظهور الشعر الأبيض وتؤثّر أيضاً على المظاهر الأخرى للشيخوخة من تجاعيد، جفاف للبشرة، وفقدان لليونة الجلد ومتانته. ولكن المشكلة الوحيدة في هذا المجال تكمن في أن الجسم غير قادر على تصنيع هذه الحوامض، ويبقى النظام الغذائي المصدر الأساسي لها ولذلك عليه أن يكون متوازناً وصحياً من خلال التركيز على الدهون المفيدة وأبرزها:

• الزيوت النباتية (الكولزا، الجوز، بذور العنب، السمسم، والصويا...).

• الفاكهة المجفّفة (جوز، بندق، فستق حلبي...).

• الأسماك الدهنيّة (ماكاريل، سردين، رنجة...).

• الأفوكادو.

• المكمّلات الغذائيّة المصنوعة من زيت زهرة الربيع أو زيت لسان الثور.

- العناصر المعدنيّة الغذائيّة:

يُعتبر السيليسيوم أحد العناصر المعدنيّة الغذائيّة المفضّلة في مجال الوقاية من ظهور الشعر الأبيض كونه يعمل على تقوية ألياف الشعر، أما الزنك فيسمح بتنشيط آليّة تصنيع الكيراتين الذي يتميّز بكونه عنصراً أساسياً في بنية الشعر. إن اعتماد الأطعمة الغنيّة بهذين المكوّنين يساهم في الحفاظ على شباب الشعر وحيويته.

ويتميّز النحاس بكونه أحد العناصر المعدنيّة الغذائية التي تؤخّر ظهور الشعر الأبيض من خلال تعزيز إنتاج الميلانين بفضل الخضاب المتعددة التي يحتوي عليها. هذه العناصر المعدنيّة الغذائيّة نجدها في الأطعمة التالية: ثمار البحر، كبد العجل، خبر الجاودار، السمسم، الحبوب الكاملة، الجوز، خميرة البيرة، مسحوق الكاكاو، الخضار الخضراء، ونخالة القمح.

- إزالة السموم من الجسم:

يرتبط ظهور الشعر الأبيض بتراكم السموم في فروة الرأس وتلعب العلاجات المزيلة للسموم، في حال تطبيقها مرتين أو ثلاثة كل عام، دوراً أساسياً في تأخير ظهور الشعر الأبيض.

وهي تعتمد على تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع وتطبيق مستحضرات تقشير ناعمة عليها بالإضافة إلى اعتماد علاج داخلي مزيل للسموم ومنقّي للجسم. يُنصح في هذا المجال بمتابعة حمية مزيلة للسموم تمتد على أسبوعين أو ثلاثة وتعتمد على الايتعاد عن استهلاك الدهون الحيوانية، والسكريات، والمنبهات بالإضافة إلى التركيز على تناول خضار الموسم ونقيع النباتات كالخرشوف، والليمون، وإكليل الجبل، والكركم.