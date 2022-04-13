اتجاهات سبّاقة في الكشف عن موضة خريف وشتاء 2023-2024

كشف دليل Italtex الإيطالي، المتخصّص بالخامات والألوان منذ العام 1959، عن خطوط موضة خريف وشتاء 2023-2024 الخاصة بالأزياء الجاهزة النسائيّة. فما هي الاتجاهات التي أطلقها في هذا المجال؟

1- خلطات لونيّة متنوّعة:

تدخل الألوان القويّة على الثنائي المونوكرومي المتمثّل بالأسود والأبيض لتضفي عليه لمسة من الحيوية والانتعاش. وتُقوم الخيوط المتعددة الألوان بتزيين التويد ذات التدرجات الداكنة، الذي تدخل عليه أيضاً طبعة الجاكارد المكسيكيّة.

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فيما تظهر خطوط اللوريكس الجريئة على الأقمشة الرقيقة ويختلط الجرسيه الملوّن بتقنيّات رقميّة مع البلاستيك الذي تمّ تطويعه ليتحوّل إلى خامة مريحة قابلة للارتداء. أما الألوان المختارة من دليل "بانتون" والمعتمدة بهذه المجموعة فهي: الأبيض اللمّاع Brilliant White 11-4001، الأسود الحالك Meteorite 19-4008، البيج الخردلي Oriole 17-1350، البنفسجي الشمندري Beetroot Purple 18-2143، الليلكي الأوركيدي Cattleya Orchid 18-3223، والأخضر العتيق Greenbriar 16-6127 .

2- تدرّجات وطبعات ضبابيّة:

يُخيّم الضباب بتدرجاته الباردة وطبعاته المُتعرّجة على خامات وألوان خريف وشتاء 2023-2024. وهو يُزيّن الأقمشة المصنوعة من الصوف، والجوخ، والدانتيل، والجلد فيما تدخل الألوان الباستيليّة على طبعة المربّعات الكلاسيكيّة التي تُزيّن المعاطف الدافئة المصنوعة من صوف الألبكة أو الموهير.

أما الألوان المختارة من دليل "بانتون" والمُعتمدة في هذه المجموعة فهي: رمادي الثعلب الأزرق Blue Fox 14-4804، الرمادي المعدني Monument 17-4405، الرمادي المائل إلى الأزرق Sterling Blue 15-4309، بيج القهوة بالحليب Doe 16-1333، ولون زيت اللوز Almond Oil 12-0713.

3- الزمردي بكل ألوانه:

اختلط الأسود بالأخضر الزمردي في الأنماط الرخاميّة التي تظهر على الأقمشة والمنسوجات. وتتشابك تدرجات لون الأخضر الحمضي مع الأخضر الزمردي في نسيج التويد الذي تمّت حياكته بأسلوب عصري، فيما تظهر طبعات الجاكارد المتعرّج إلى جانب التطريز على الخامات الجلديّة.

أما الألوان المختارة من دليل "بانتون" والمُعتمدة في هذه المجموعة فهي: أخضر الأمازون Amazone 18-6024، الأسود الحالك Meteorite 19-4008، الأخضر الربيعي Spring Bud 14-6330، الأخضر الحادSharp Green 13-0535، وأخضر جبال الألب Alpine Green 18-5322.