في نيويورك ودبي وروما.. مواعيد جديدة للعروض العالميّة

تنشط دور الأزياء العالميّة الفاخرة في تحضيراتها لمجموعة من العروض الجديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وذلك تزامناً مع إطلاق المجموعات الخاصة بالرحلات وإقامة فعاليات ثقافية تستحق المتابعة.

فقد أعلنت دار Balenciaga الإسبانية مؤخراً عن تقديم مجموعتها الخاصة بالرحلات في نيويورك يوم 21 مايو المقبل، أما دار Dior فستُقدّم مجموعة رحلاتها في مدينة سيفيلا الإسبانية يوم 16 يونيو المقبل، فيما أعلنت دار Chanel عن تقديم مجموعتها الخاصة بالرحلات في إمارة موناكو يوم 5 مايو المقبل.

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- مواعيد أنيقة:

وقد كشف عدداً من الدور الإيطاليّة الفاخرة عن مواعيدها الجديدة على مسرح الموضة العالميّة مع تحضير دار Bottega Veneta لمجموعة فعاليات تُقام في مدينة دبي خلال شهر أبريل الجاري.

أما دار Moschino فتعود إلى تقديم أزيائها الرجالية في ميلانو خلال شهر يونيو المقبل فيما يُنتظر أن تكشف دار Valentino عن مجموعتها المقبلة من الخياطة الراقية في مدينة روما خلال شهر يوليو المقبل. فقد قرر المدير الإبداعي للدار بييرباولو بيتشولي أن يتخلّى عن مشاركته بأسبوع باريس للأزياء الراقية في الموسم القادم، ليُقدّم مجموعته من أزياء الكوتور الخاصة بخريف وشتاء 2022-2023 يوم 8 يوليو المقبل في العاصمة الإيطاليّة روما حيث يتواجد المركز الرئيسي للدار ومشاغلها.

وقد قال بيتشولي في بيان أصدره: "اخترت روما، حيث يبدأ كل شيء، الحياة، الناس، قصصنا، وهويتنا". فيما اعتبر عمدة روما روبيرتو غالتيري أن مدينة روما بعجائبها المعماريّة والفنيّة، هي أفضل مكان لاستضافة أسلوب دار أزياء فالنتينو، التي تأسست في روما ونشرت القيم الإيطاليّة حول العالم. ومن شأن هذا الحدث أن يُسلّط الضوء على مدينة روما كإحدى أهم مسارح الموضة العالميّة.

- اتجاهات جديدة:

دار Moschino قرّرت بدورها العودة لتقديم جديدها في ميلانو بعد غياب عن هذه المدينة دام منذ العام 2018 وانتقالها لتقديم عروضها في الولايات المتحدة ومدينة روما في المواسم الأخيرة.

وقد أعرب المدير الابداعي للدار جيريمي كوت عن رغبته منذ وقت طويل بالعودة من جديد للمشاركة بأسبوع الموضة الرجاليّة في ميلانو. وهو حّدد موعد عرضه يوم 19 يونيو المقبل. أما دار Bottega Veneta فقد أبحرت باتجاه مدينة دبي حيث تُنظّم حدثاً ثقافياً بين 12 و14 الجاري يربط الموضة بمجالات السينما، والأدب، والموسيقى، والشعر، وحتى فن الطهي. وهو المحطة الأولى من رحلة حول العالم سوف تنتقل بعد ذلك إلى طوكيو، وسان فرانسيسكو، وساو باولو.