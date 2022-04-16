قبل رحيله.. مصمم أزياء شهير يضع لمساته على "مايباخ"

كشفت شركة Mercedes-Benz عن سيارة Maybach by Virgil Abloh بإصدار محدود يقتصر على 150 سيارة فاخرة، فما هي تفاصيل هذا التعاون الفريد الذي حمل توقيع المصمم فيرجل أبلوه صاحب العلامة التجارية الشهيرة Off-White قبل رحيله؟

والمعروف عن مصمم الأزياء الأميركي الراحل أنه كان يهوى التعاون مع علامات تجاريّة بعيدة عن عالم الموضة، ومنها شركة Mercedes-Benz المصنّعة للسيارات.

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وهو ليس التعاون الأول في هذا المجال، فقد سبقه إصدار خاص لسيارة Mercedes G.Class في العام 2020، وإصدار آخر في العام 2021 لسيارة Maybach تمّ تقديمها في معرض ميامي للتصميم بعد أيام قليلة على وفاة أبلوه بعمر ال41 عاماً جراء إصابته بسرطان في القلب. أما التعاون الثالث في هذا المجال فقد تمّ الكشف عنه مؤخراً باسم Maybach By Virgil Abloh.

هذا التصميم الجديد تمّ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل وفاة أبلوه بوقت قصير. وقد اختلط فيه الطلاء الأسود اللامع مع البيج الصحراوي. ويظهر هذا الثنائي أيضاً في داخل السيارة المبطّن بالجلد الفاخر، وفي الشاشات الرقميّة والتفاصيل الصغيرة التي تُبرز اهتمام المصمم باللمسات الفنيّة الفاخرة.

في هذا الإطار، أعلن غوردن واغينير كبير مسؤولي التصميم لدى Mercedes-Benz: "تعامل فيرجل أبلوه مع هذا التعاون بأسلوب شامل، فهو لم يهتمّ فقط بالمنتج الذي يعمل عليه ولكن أيضاً بمصادر الإلهام وبالسرديّة المحيطة به. كما أنه قام بتفكيك مصطلحات التصميم المتعارف عليها في مجال السيارات وعمل على اختبار التجانس بين صيغ مختلفة. كان أبلوه من عشّاق السيارات وآخر تصاميمه في هذا المجال جاء تجسيداً للمعنى الحقيقي للأناقة والرفاهية".







وقد قام المصمم بالتزامن مع هذا التعاون بإصدار مجموعة كبسوليّة من الأزياء التي تعود لعلامته الخاصة Off-White مستوحاة من هذه السيارة.

كما تتضمن هذه المجموعة سراويل، "تي شيرت" قطنيّة، "هوديز"، قفازات للقيادة، وقبعات تتلوّن بتدرجات البيج الرملي المستوحى من لون السيارة.