لشباب دائم.. 5 عناصر غذائية تعزز إنتاج الكولاجين بالجسم

إن الكولاجين هو بروتين كبير يستخدم في تكوين النسيج الضام، والذي بدوره يحافظ على جميع الأنسجة الأخرى معًا. يوجد الكولاجين في العظام والمفاصل والدم والعضلات والغضاريف. ويعد الكولاجين أهم بروتين لبشرة صحية حيث يمنحها المرونة والقوة. كما يشكل الكولاجين ثلث بروتين الجسم الكلي.

بحسب ما نشره موقع NDTV، فإنه مع تقدمنا في السن، تبدأ عملياتنا في التباطؤ وهذا يؤثر على إنتاج الكولاجين أيضًا، بالإضافة إلى أن "أنماط حياتنا الحديثة" من الأطعمة الغنية بالسكر والتلوث والتدخين والتعرض المفرط للشمس كلها لها تأثير ضار على إنتاج الكولاجين.

ومع انخفاض الكولاجين، يبدأ الجلد في الترهل وتنتشر التجاعيد، وتصبح المفاصل متيبسة ومؤلمة، وتصبح العظام أكثر هشاشة.

مصادر مهمة للكولاجين

ينصح الخبراء بالخطوات التالية للاستمتاع بصحة جيدة للبشرة:

• النوم العميق لمدة 7 إلى 9 ساعات

• ممارسة التمرينات الرياضية

• تجنب التوتر والإجهاد

• الإقلاع عن التدخين

ويوصي الخبراء بتناول البروتينات الحيوانية الغنية بالكولاجين بشكل طبيعي، إلى جانب الأطعمة النباتية التي تحتوي على عدد من العناصر الغذائية المهمة، كما يلي:

1. الأحماض الأمينية: هناك 20 من الأحماض الأمينية التي تشكل جميع البروتينات في أجسامنا، من بينها تسعة أحماض أمينية أساسية لا ينتجها الجسم ويحتاج إلى الحصول عليها من خلال الأغذية، بما يشمل اللحوم والدواجن والفول السوداني والجبن القريش وبروتينات الصويا والأسماك ومنتجات الألبان.

2. فيتامين C: ينظم فيتامين C تكوين الكولاجين، بالإضافة إلى أنه أحد مضادات الأكسدة القوية ويلعب دورًا في الحفاظ على صحة الجلد وتعزيزها. يتوافر فيتامين C في الحمضيات والبابايا والخضراوات الورقية والطماطم والتوت والفلفل الأحمر والأصفر.

3. الزنك: يعتبر المعدن المطلوب بكميات صغيرة من العناصر الغذائية الهامة لإنتاج الكولاجين. يعزز الإنتاج ويصلح الخلية ويحميها من التلف. كما أنه ينشط البروتينات لتكوين الكولاجين. يعتبر المحار ومنتجات الألبان وبذور اليقطين والكاجو من أفضل مصادر الزنك.

4. المنغنيز: يساعد في إنتاج الكولاجين عن طريق تنشيط الإنزيمات التي تعزز إنتاج الأحماض الأمينية، مثل البرولين الموجود في الكولاجين. يوجد المنغنيز بكميات صغيرة في الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والأرز البني والخضراوات الورقية والتوابل.

5. النحاس: يعمل عن طريق تنشيط الإنزيمات اللازمة لإنتاج الكولاجين. تساعد هذه الإنزيمات أيضًا على توصيل ألياف الكولاجين بألياف أخرى، مما يخلق إطارًا سلكيًا يدعم الأنسجة. تعتبر الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والمحار واللحوم العضوية والخضراوات الورقية والخوخ المجفف كلها مصادر جيدة للنحاس.

مكملات الكولاجين

أظهرت بعض الدراسات تأثيرًا مفيدًا لبعض مكملات الكولاجين فيما يتعلق بالحركة والمفاصل لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام وللرياضيين. كما توصلت نتائج دراسة، نُشرت في دورية Nutrients في عام 2018، أن استهلاك الكولاجين الببتيد يحسن ترطيب الجلد والمرونة والتجاعيد في جلد الإنسان.

كما أثبتت الأبحاث والبيانات العلمية على مدى عقود أن تناول العناصر الغذائية في شكلها الطبيعي مفيد أكثر بكثير للصحة العامة لجسم الإنسان، لذا فإنه لا بأس من استخدام مكملات الكولاجين لفترات قصيرة تحت إشراف طبيب متخصص، ولكن مع مراعاة أنها لا تمثل بديلًا نهائيًا لطعام صحي متوازن مصنوع من مكونات طازجة.