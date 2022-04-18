كيف أصبح ثاني أكسيد الكربون مكوّناً للعناية بالبشرة؟

المعروف عن ثاني أكسيد الكربون بأنه الغاز الذي نُنتجه أثناء التنفّس وأنه السبب وراء الاحتباس الحراري، ولكن ما لا نعرفه أنه مُضاد آمن للميكروبات، وهو مُضاد للأكسدة، ومُضاد للالتهابات، ومُحفّز للجهاز المناعي. وهذا ما يجعل منه مكوّنا قابلا للاستعمال في مجالات مختلفة منها المجال التجميلي.

وهذا ما دفع شركة Beiersdorf الألمانيّة، المُصنّعة للعديد من علامات العناية التجميليّة الشهيرة ومنها Nivea، عن إطلاق أول كريم عناية بالبشرة يحتوي على ثاني أوكسيد الكربون المُعاد تدويره. وقد أصبح هذا الابتكار متاحاً عبر تقنيّة تسمح بالتقاط وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون، مما سهّل إدراجه في مكوّنات مستحضر Nivea Men Climate Care Moisturizer المخصص للعناية ببشرة الرجال.

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- تقنيّة صديق للبيئة:

تولي العديد من العلامات التجاريّة العالميّة اهتماماً متنامياً بالاستدامة والحفاظ على البيئة، إن في اختيار عناصر تغليف مستحضراتها أو المواد الأوليّة المستعملة. ويذهب بعضها أبعد من ذلك من خلال استعمال أنواع جديدة من التكنولوجيا لخدمة هذا الهدف. وهذا ما قامت به مجموعة Beiersdorf الألمانيّة التي عملت على تصنيع مستحضر مرطّب مصنوع من ثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره.

هذه التكنولوجيا المبتكرة تستفيد منها علامة Nivea Men التي ستُطلق مستحضراً مرطباً يحتوي على مكوّن يتمّ الحصول عليه من ثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره. إنه تحدٍّ واجهته المجموعة من خلال عمليّة التقاط ثاني أوكسيد الكربون وإعادة تدويره.

من الناحية التطبيقيّة، تمّ جمع ثاني أكسيد الكربون من عدة أماكن منها المداخن الصناعيّة. ثم تمّت معالجته في مفاعل حيويّ وتحويله إلى إيثانول تجميلي. والإيثانول من المكوّنات التي ينتشر استعمالها في مستحضرات التجميل، إذ يعمل بمثابة قابض للمسام ومنظّف للبشرة، كما يتمتع بخصائص حافظة نظراً لقدرته على قتل الكائنات الحيّة الدقيقة مثل البكتيريا، والفيروسات، والفطريات. وهذا يجعل استعماله منتشراً في تركيبات مستحضرات العناية الشخصيّة، والصابون، والعطور.

- أول مستحضر من نوعه:

الاهتمام بالاستدامة وحماية البيئة طال تركيبة المستحضر ولكن أيضاً غلافه. وقد أعلنت مجموعة Beiersdorf على أنه محايد مناخياً وقد تمّ تصنيعه باستخدام الكهرباء من مصادر متجدّدة. وهو قابل للتحكّم بيولوجياً بالكامل تقريباً بينما يمكن إعادة تدوير عبواته. ومع هذا الإطلاق تسعى المجموعة الألمانيّة إلى تحقيق أهدافها المتمثّلة في خفض إنبعاثات الكربون بشكل كبير بحلول العام 2025.

سيتوفر هذا المستحضر بإصدار محدود في الأسواق الألمانيّة بدءاً من يونيو المقبل، على أن يحتوي على 14 بالمئة من الإيثانول المستخرج بطرق بديلة ولا يحتوي على جزيئات بلاستيكيّة، أو سيليكون، أو زيوت معدنيّة.

إذا كان هذا المستحضر هو أول مستحضرات العناية المصمّمة من ثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره، فإن صناعة العطور تُخطّط للاستفادة من هذه التقنيّة أيضاً. فقد أعلنت شركة Coty الأميركيّة العملاقة في مجال تصنيع العطور مؤخراً تبنّيها استخدام الإيثانول في تركيبات عطورها.

وفي سياق آخر، طوّرت شركة Newlight Technologies الناشئة في كاليفورنيا مادة حيويّة سلبيّة قائمة على الكربون تُعرف تحت إسم Aircarbon باستخدام غازات الاحتباس الحراري في مجال تصنيع النظارات والسلع الجلديّة.