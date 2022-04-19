أناقة ميغان تستحضر إحدى أشهر إطلالات الأميرة ديانا

شهدت الأيام الماضية مشاركة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بدورة ألعاب إنفيكتوس Invictus Games 2022 الرياضيّة المُخصّصة للجنود الجرحى، والتي تُقام في هولندا هذا العام. وقد ظهرت ميغان خلال فعاليات هذه الدورة بإطلالات ترسم صورة امرأة واثقة من نفسها استطاعت أن تتحرّر من القيود التي حدّت من انطلاقتها سابقاً. أما أبرز إطلالاتها في هذا المجال فتلك التي استحضرت إحدى أشهر إطلالات حماتها الأميرة الراحلة ديانا.

ظهرت ميغان في حفل افتتاح دورة ألعاب إنفيكتوس وهي ترتدي "توب" يشبه إلى حدّ بعيد إطلالة ظهرت بها الأميرة ديانا في العام 1997 قبل أشهر قليلة من وفاتها بحادث سيارة. كان ذلك خلال تصوير خاص لمجلة "فانيتي فير" حمل توقيع المصور الشهير ماريو تيستيتنو. وقد رافق هذا التصوير مقال حمل عنوان "ديانا الولادة الجديدة"، كشفت فيه الأميرة الراحلة حينها عن تنظيم مزاد علني لبيع أزيائها الملكيّة يعود ريعه لجمع الأموال للأعمال الإنسانية.

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تألّقت ميغان في "باديسوت" باللون الأبيض من توقيع Khaite يبلغ سعره 780 دولارا. وقد نسّقته مع سروال أسود، حذاء "ستيليتو" من Manolo Blahnik، بالإضافة إلى أقراط ماسيّة، عقد Juste Un Clou وسوار Love Bracelet وكلاهما من Cartier.

وكانت ميغان ظهرت في أولى إطلالاتها بهذه الدورة الرياضيّة، وهي ترتدي بدلة بيضاء من Valentino نسّقتها مع حقيبة Valentino,the one stud nappa leather shoulder bag باللون الأبيض، حذاء Aquazurra الذي سبق أن ظهرت به في حفل استقبال زفافها. وهي نسّقت إطلالتها مع ساعة Cartier Tank Watch التي تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا، سوار Cartier Love Bracelet، وأقراط ماسيّة من العلامة نفسها. هذا بالإضافة إلى قلادة Sophie Lis Love pendant وخواتم Shiffon Duet Pinky ring set.

حضرت ميغان ماركل خلال فعاليات دورة إنفيكتوس تحدّي قيادة Land Rover. وقد لفتت الأنظار في هذه المناسبة بإطلالة "كاجوال" ذات طابع أنيق تألفت من سروال دنيم من علامة Moussy، سترة قصيرة من التويد باللون الأسود من Celine، حقيبة Celine Triomphe Chain Shoulder Bag باللون الأسود، وباليرينا باللونين البيج والأسود من Chanel. وهي نسّقت إطلالتها مع أقراط Serena Williams Starburst Stud Earings، نظارات شمسيّة Linda Farrow Newman Aviator Sunglasses بالإضافة إلى Cartier Love Bracelet، وسوار "تينيس برايسلت" الذي أهداه لها الأمير شارلز، وخواتم Shiffon Duet Pinky ring set.





خلال زيارة إلى السفارة البريطانيّة في هولندا، ظهرت ميغان بإطلالة مونوكروميّة باللون البيج. تألفت هذه الإطلالة من معطف Ralph Lauren Collection Leonarda Coat نسقته مع سروال من العلامة نفسها، حقيبة Carolina Herrera Doma Insignia Medium Satchel Bag، وسوار Cartier Love Bracelet.

من الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها ميغان أيضاً تلك التي تألفت من سترة بيضاء حملت توقيع Brandon Maxwell يُقدّر سعرها بحوالي 2200 دولار نسقتها مع سروال من الدنيم، وحذاء "ستيليتو" من Manolo Blahnik يُقدّر سعره بحوالي 660 دولارا، نظارات Valentino Tortoise Stud Temple Sunglasses الشمسيّة، ساعة Cartier Tank Watch التي تعود للأميرة ديانا، وسوار Cartier Love Bracelet وسوار "تينيس برايسلت" الماسي بالإضافة إلى قلادة Child of Wild Moon &Star Pendant Necklace وخواتم Shiffon Duet Pinky ring Set.





أما الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها ميغان في هذه الدورة الرياضيّة، فكانت عبارة عن ثوب أبيض قصير من مجموعة ربيع وصيف 2022 لدار Valentino يبلغ سعره حوالي 6 آلاف دولار. وقد نسّقته مع حقيبة Khaite Beatrice Small Knotted Shoulder Bag، حذاء "ستيليتو" Ralph Lauren Celia Pumps، نظارات Valentino Tortoise Stud Temple Sunglasses الشمسيّة، بالإضافة إلى سوار Cartier Love Bracelet وسوار "تينيس برايسلت" مُرصّع بالماس.