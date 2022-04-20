ماذا اختارت النجمات من مجموعة أنطوان قارح الرمضانية؟

ظهرت النجمتان هيفاء وهبي وماغي بوغصن مؤخراً بإطلالتين لافتتين من المجموعة الرمضانيّة التي أطلقها المصمم أنطوان قارح، والتي تضمّنت تصاميم دخلت عليها اللمسات الشرقيّة وتزيّنت بالتطريز الفاخر وأحجار الكريستال.

حملت هذه المجموعة الرمضانيّة عنوان "أناديل"، وقد تضمّنت 11 إطلالة فاخرة اختارت منها النجمة هيفاء وهبي عباية باللون الأخضر الزيتي تميّزت بالكسرات التي انسدلت من أعلاها إلى الأسفل وبالتطريز الذهبي حول العنق. أما النجمة ماغي بوغصن فاختارت من المجموعة "جامبسوت" جمع بين الثنائي المونوكرومي من جهة وبين طابعي الثوب والعباية من جهة أخرى. وقد ظهرت فيه ببرنامج ليالي رمضان على شاشة إم بي سي1.

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حرص المصمم أنطوان قارح في هذه المجموعة الكبسوليّة على تقديم تصاميم مستوحاة من انعكاسات أضواء القناديل الرمضانيّة. وقد جاءت إطلالاته مستوحاة من القفطان المغربي، والعباءة التقليديّة، كما تضمّنت "الجامبسوت" العصري الذي تزيّن بالباييت، والتطريز، وأحجار الكريستال.

استعان المصمم بلوحة ألوان مشرقة لتنفيذ تصاميمه، منها الأبيض الذي دخل عليه التطريز والريش. وهو اعتمد أيضاً على الألوان الحيويّة كالليلكي، والبرتقالي، والأزرق، والأخضر. أما بالنسبة للخامات فركّز على استعمال الساتان، والحرير، والفوال التي تزيّنت بالتطريزات الفاخرة. تعرّفوا على أبرز إطلالات مجموعته فيما يلي: