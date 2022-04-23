حيلة على "تيك توك" للتخلص من البثور في ليلة واحدة فقط

تُشكّل البثور والعيوب التي تظهر على بشرة الوجه مصدر إزعاج وإحراج مما يدفعنا إلى البحث عن حلول سريعة للقضاء عليها. ومن الحلول التي انتشرت مؤخراً في هذا المجال، حيلة حقّقت انتشاراً واسعاً على موقع "تيك توك" كونها تسمح بالقضاء على البثور في ليلة واحدة فقط.

أطلقت هذه الحيلة مُراهقة تُعرف عن نفسها على منصة "تيك توك" تحت اسم @svetlana_angela. وهي نشرت مقطع فيديو تظهر خلاله وهي تضع الضمادات المُستعملة لتغطية الجروح في أماكن ظهور البثور على بشرة وجهها. وبعد ترك هذه الضمادات طوال الليل تُزيلها في اليوم التالي لتكتشف أن البثور قد اختفت. وقد استطاع مقطع الفيديو هذا أن يُحقّق أكثر من 1,8 مليون مشاهدة حتى اليوم.

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- خصائص هذه الحيلة:

قبل تطبيق هذه الحيلة، ينصح خبراء العناية بالبشرة بتنظيف اليدين وبشرة الوجه جيداً. وهم يردّون فعاليتها إلى قدرة الضمادات على تجفيف البثور بسرعة ودون أن تترك أي بقع أو ندبات على البشرة. فهذه الضمادات تُستعمل في الأصل لحماية وعلاج الجروح التي يمكن أن يتعرّض لها الجلد وهي فعّالة أيضاً على البثور. ولكن ينصح الخبراء بعدم تركها أكثر من 10 ساعات كحد أقصى على البشرة لتجنّب خلق بيئة رطبة وخصبة لانتشار البكتيريا مما يزيد من تفاقم حالة البثور بدل تقديم حلول لها.

- خطوات أخرى مفيدة:

حيلة "تيك توك" هذه ليست الوحيدة القادرة على إزالة البثور، ولكن هناك أيضاً حيل أخرى أثبتت فعاليتها في هذا المجال رغم أنها تتطلّب أكثر من ليلة واحدة للقضاء على هذه المشكلة.

• زيت شجرة الشاي الأساسي:

يتميّز بفعالية كبيرة في محاربة البثور، وينصح الخبراء بتطبيق نقطة أو اثنتين منه على البثور بواسطة عود قطني صباحاً ومساءً للقضاء عليها في غضون يومين كحد أقصى.

• الطين الأخضر:

يُنصح بتطبيق قناع من الطين الأخضر على البثور مساءً قبل النوم وتركه عليها طوال الليل للمساعدة على تجفيفها وعلاجها.

• القلم المضاد للبثور:

تساعد هذه الأقلام في تجفيف هذه البثور ويسهل الاحتفاظ بها في الحقيبة للاستعمال المتكرر خلال اليوم. بعض هذه الأقلام يكون ملوناً ويعمل على تغطية البثور وعلاجها في الوقت نفسه.

• الملح البحري:

يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا مفيدة جداً في مجال علاج البثور. يُنصح بتذويب حفنة من هذا الملح في كوب من الماء واستعمال الخليط كلوشن على البثور.

• اللوشن القابض للمسام:

يعمل هذا اللوشن على تجفيف البثور ويُسهّل انقباض مسام البشرة مما يسمح بمعالجة البثور ويُسرّع في زوالها.

• معجون الأسنان:

يمكن أن يُشكّل وسيلة لعلاج هذه البثور في حال عدم توفّر حلول أخرى، كونه يتمتع بمفعول مجفّف للبثور لدى تطبيقه عليها.