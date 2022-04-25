8 خصائص تجعل من زيت اللوز مستحضرا تجميليا بامتياز

يُطلق على اللوز لقب "ملك المكسرات" وهو من أنواع الفاكهة الغنيّة بالدهون المفيدة، والألياف، والفيتامينات، والمعادن. أما الزيت المُستخرج من اللوز فيتمتع بخصائص مُرطّبة مفيدة للبشرة والشعر. تعرّفوا فيما يلي على الاستعمالات التجميليّة العديدة لهذا الزيت.

يُميّز الخبراء بين نوعين من زيت اللوز: الحلو والمر. يُستعمل زيت اللوز الحلو في المجال التجميلي أما زيت اللوز المر فيُستعمل في المجالات الطبيّة. ويحتوي زيت اللوز الحلو على 4 مكوّنات مهمة جداً: الفيتامين A الذي يعمل على تجديد الخلايا وتأخير ظهور التجاعيد، الفيتامين E الذي يتميّز بخصائص مضادة للأكسدة تؤخر تلف الخلايا الناتج عن الجذيرات الحرة، الأوميغا 3 الذي يؤمن وقاية من التجاعيد، والزنك الذي يُعزّز التآم ندبات الجلد. والجدير ذكره أن زيت اللوز الحلو المعصور على البارد هو الأفضل للاستعمال في المجال التجميلي.

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1- لتقشير البشرة

يمكن استعمال زيت اللوز الحلو لتحضير مُقشّر طبيعي للبشرة يُمكن استعماله على الوجه والجسم على السواء. يكفي إضافة ملعقة كبيرة من اللوز المطحون، أو العسل، أو الملح مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو. يُنصح بتدليك هذا الخليط على البشرة بحركات دائريّة قبل شطفه جيداً بالماء.

2- لإزالة الماكياج

عند خلط زيت اللوز الحلو مع ماء ميسيلير، يعمل الخليط على إزالة الماكياج وترطيب بشرة الوجه في الوقت نفسه. لتحضير هذا الخليط يُنصح بالاستعانة بعبوة فارغة لخلط مقدار ثلث من زيت اللوز الحلو مع ثلثين من ماء ميسيلير، على أن يُستعمل الخليط بعد تطبيقه على دوائر قطنيّة لتنظيف البشرة يتمّ شطف البشرة بعدها بالماء وتمرير دوائر قطنيّة مُبلّلة بماء الورد عليها.

3- لترطيب وتغذية البشرة

إن غنى زيت اللوز الحلو بالحديد، والزنك، والنحاس، والحوامض الدهنيّة يجعل منه مثالياً لتغذية البشرة بالعمق. وهو مناسب لبشرة الأطفال وحتى البشرات الحسّاسة. لتحضير قناع طبيعي مُغذٍّ ومُنعّم للبشرة، يُنصح بإضافة ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو إلى كوب من الأرز المسلوق ثم خلطه جيداً قبل تطبيق الخليط كقناع على الوجه وتركه لحوالي 15 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ.

يتميّز زيت اللوز الحلو أيضاً بغناه بالأوميغا3 و6 و9 مما يجعل منه مثالياً للعناية بالبشرة الجافة. يُنصح بتدليك بشرة الوجه والجسم عدة مرات أسبوعياً بهذا الزيت بعد الحمام لترطيبها بالعمق وتعزيز ليونتها. يمكن أيضاً إضافة بضع قطرات من هذا الزيت إلى كريم اليدين وكريم الجسم قبل استعماله.

4- لإزالة التجاعيد

إن غنى زيت اللوز الحلو بالفيتامينات من فئة AوE يُعزّز مفعوله الطبيعي المضاد للأكسدة، أما استعماله اليومي على بشرة الوجه فيُخفّف من ظهور الخطوط والتجاعيد. يُنصح أيضاً بإضافة بضع قطرات منه إلى كريم الليل لتعزيز مفعوله المُجدّد لشباب البشرة.

5- للتخفيف من علامات تمدُد الجلد

تظهر علامات التمدُد على الجلد عند الحمل وعند فقدان الوزن، وهي تأخذ شكل خطوط بيضاء يمكن التخفيف من حدّتها لدى تدليك البشرة بزيت اللوز الحلو الذي يتمتع بخصائص مُجدّدة للبشرة. يُنصح أيضاً باستعمال هذا الزيت خلال الحمل للوقاية من ظهور علامات التمدُد.

6- لعلاج الشعر الجاف

يُنصح باستعمال زيت اللوز الحلو في الأقنعة المعالجة للشعر الجاف أو لدى تسريح الشعر المُجعّد بهدف ضبط تجعيداته. وهو فعّال في معالجة القشرة والحدّ من الإفرازات الزهميّة، يُنصح بتطبيق القليل من الزيت الحلو على الشعر بعد غسله لترطيبه والحدّ من مظهره الدهني أما في حال المعاناة من القشرة فيُنصح بغسل الشعر بشامبو مضاد للقشرة ثم تدليك فروة الرأس بالقليل من الزيت الحلو وتركه لحوالي 15 دقيقة قبل غسله من جديد بالشامبو وشطفه جيداً بالماء.

7- لعناية تجميليّة مُكثّفة

يُمكن أن يُشكّل زيت اللوز الحلو علاجاً تجميلياً مُكثّفاً للبشرة والشعر الفاقدين للحيوية. يُنصح بإضافة ملعقتين صغيرتين منه إلى حبة أفوكادو ناضجة مهروسة، على أن يتمّ تطبيق هذا القناع لمدة 15 دقيقة على الوجه قبل شطفه جيداً. أما بالسبة للشعر فيّنصح بخلط الكمية نفسها من زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون، وزيت شجرة الشاي مع ملعقتين صغيرتين من العسل. يُطبّق هذا الخليط على فروة الرأس والشعر ثم يُترك على الأقل لمدة ساعة قبل غسله بشامبو ناعم. يُنصح بتطبيق هذا الخليط على الشعر مرة أو اثنتين في الشهر لتعزيز حيويته وتغذيته بالعمق.

8- كعلاج منعش لما بعد التعرّض للشمس

لترطيب البشرة بعد التعرّض للشمس على الشاطئ، يُنصح بوضع حبة من الخيار في الخلاط الكهربائي مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو. يُطبّق هذا الخليط على الأماكن المصابة بضربات الشمس لتهدئتها وإنعاشها. يمكن استعمال زيت اللوز الحلو كمرطّب للشفاه أيضاً من خلال تطبيقه عليها مساءً قبل النوم وتركه طوال الليل لتغذيتها بالعمق.