3 اتجاهات تكشف عن الخطوط المقبلة للموضة الرجالية

كشف دليل Italtex الإيطالي، المتخصّص بالخامات والألوان منذ العام 1959، عن خطوط موضة خريف وشتاء 2023-2024 الخاصة بالأزياء الرجاليّة. فما هي الاتجاهات التي أطلقها في هذا المجال؟

1- الثنائي المونوكرومي بحلّة جديدة:

لم يغب ثنائي الأبيض والأسود عن موضة خريف وشتاء 2023-2024، ولكن دخلت عليه الأنماط الهندسيّة التي تُستعمل عادةً في مجال الأزياء النسائية مثل طبعة الجاكارد، والمربعات الصغيرة، والنقشات غير المتوازية. وقد تم تنفيذها على الخامات الطبيعية الدافئة مثل الصوف والتويد. من المنتظر أن تُغطّي هذه الطبعات المعاطف، والكنزات، وحتى سترات "البلايزر" التي تظهر عليها الطبعة نفسها المستعملة للقمصان المتناسقة معها. أما الألوان المُختارة من دليل "بانتون" والمُعتمدة لتنفيذ الإطلالات المونوكروميّة فهي: الأبيض المُشرق Bright White 11-0601، الرمادي الكريمي Cannoli Cream 11-4302، الأبيض اللمّاع Brilliant White 11-4001، والأسود الحالك Meteorite 19-4008.

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2- تدرّجات من وحي الطبيعة:

ينتج النسيج المصنوع من صوف "موريتا" الشهير عن اختيار الألوان الطبيعيّة لصوف الأغنام والتي تتميّز بكونها مستدامة بشكل طبيعي. تتمتع الأنماط الناتجة عن هذه الحياكة بمظهر قديم الطراز ولكنه منتشر بكثافة ويُعتبر من كلاسيكيّات الموضة مثل مظهر مربعات "الترتان" التي ينتشر استعمالها في الأزياء الرجالية والنسائية على السواء.

تُشكّل التدرجات المونوكروميّة في الإطلالة الواحدة أحد أبرز خطوط الموضة الرجاليّة، ولكنها صعبة التنسيق فيما بينها وتتطلّب ذوقاً رفيعاً في دمج الدرجات القريبة من بعضها بعضا دون الحصول على إطلالة مُملّة. لتنفيذ هذه الإطلالات يوصي خبراء الموضة باعتماد الخامات السميكة والدافئة من دنيم، وكشمير، وصوف، وجوخ أما الألوان التي يوصي بها دليل "بانتون" لتنفيذ هذه الإطلالات فهي: أبيض حليب جوز الهند Coconut Milk 11-0608، الرمادي الكريمي Cannoli Cream 11-4302، لون مسحوق الكزبرة Coriander 17-1113، الرمادي المائل إلى البيج Lead Gray 17-1118، والموكا Mocha Meringue 16-1211.

3- تناقضات لونية قوية:

دخلت الألوان الجريئة على الثنائي الكلاسيكي المؤلف من الأسود والأبيض لتزيين خامات الصوف، والجوخ بألوان مُشرقة وطبعات هندسيّة متنوّعة تغزو القمصان، والسترات، ومعاطف "الغوبلان" الفاخرة، والكنزات الصوفيّة المُحاكة بنمط الجاكارد. كما تمّ الاعتماد في بعض الإطلالات على اختلاط الألوان القويّة والمشرقة مع بعضها البعض في تنسيقات مُبتكرة. أما الألوان التي يوصي بها دليل "بانتون" لتنفيذ هذه الإطلالات فهي: التوتي Very Perry 18-2336، الرمادي الكريمي Cannoli Cream 11-4302، الأسود الحالك Meteorite 19-4008، الأزرق القوي Strong Blue 18-4051، الأزرق الهادىء Caneel Bay 17-4730، وبرتقالي التوابل Spicy Orange 18-1445.