17 استخداما للفازلين في الروتين التجميلي

مر 152 عاماً على ابتكار الفازلين، وهو اكتسب شهرته في السنوات الماضية من مفعوله المُرطّب للبشرة الجافة. ولكن استعمالاته الحاليّة تتعدّى هذا النطاق لتطال مختلف مجالات الروتين التجميلي.

يعود ابتكار الفازلين إلى العام 1870 على يد الأميركي روبير تشيزيرو الذي زوّده بخصائص عازلة للبشرة وتأثير مهدئ على الجروح والحروق. وهو في الحقيقة مُقطّر نفطي تماماً مثل البارافين، وكان تشيزيرو نفسه مُقتنعاً بفوائد منتجه لدرجة أنه ابتلع ملعقة صغيرة يومياً منه حتى وفاته في سن الـ96.

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يُعرف الفازلين كأحد مُشتقات البترول، ولذلك يُطلق عليه اسم "بترولاتوم" أو "هلام البترول". وهو يّشكّل حليفاً لخبراء التجميل الذين يستعينون به لاستعمالاته المتعدّدة.

- خصائصه في مجال ترطيب البشرة

يتمتع الفازلين بخصائص مُرطّبة تعود إلى تركيبته الكريميّة الهلاميّة وإلى تُعالج جفاف مناطق عديدة من الجسم.

• بلسم للشفاه: يمكن للفازلين أن يحلّ مكان بلسم الشفاه لدى استعماله على الشفاه الجافة والمُتشقّقة. يكفي وضع طبقة رقيقة منه على الشفاه لبضع دقائق أو طوال الليل كي يساعد على ترميم البشرة وتعزيز رطوبتها بالإضافة إلى علاج تشققاتها.

• مُنعّم لليدين: يتمتع الفازلين بمفعول عجائبي على بشرة اليدين عندما تكون جافة أو خشنة، كما أنه يعتني بالجليدات المحيطة بالأظافر. يكفي تطبيقه على اليدين بعد غسلها ليعتني بالبشرة ويُعيد إليها نعومتها.

• مُرطّب للقدمين: تتعرض بشرة القدمين للجفاف أيضاً خاصةً في فصل الصيف، ويتمتع الفازلين بمفعول شديد الترطيب لدى تطبيقه على الكعوب المًتشقّقة خاصةً إذا تمّ استعماله قبل النوم وارتداء جوارب قطنيّة طوال الليل.

• مُرطّب للكوعين والركبتين: غالباً ما تتعرّض مناطق الكوعين والركبتين إلى الجفاف، ولذلك يُنصح بترطيبها بالفازلين بعد الاستحمام مما يساهم في الحفاظ على نعومتها.

- خصائصه في مجال الماكياج

يعتبر خبراء التجميل الفازلين حليفاً أساسياً للماكياج نظراً لفوائده التالية:

• مُحارب الهالات الداكنة: خاصةً إذا تمّ وضعه مساءً بطبقة سميكة على محيط العينين وتدليكه لبضع دقائق. فهو قادر على التخفيف من حدّة الجيوب والهالات الداكنة.

• مُسهّل لتطبيق طلاء الأظافر: يعمل الفازلين كعازل للبشرة، وهو يحمي محيط الأظافر من التلطّخ عند تطبيق الطلاء ولذلك يُنصح بتطبيقه على محيط الأظافر قبل وضع الطلاء عليها. هذه الحيلة مفيدة أيضاً عند تلوين الشعر، إذ يُنصح بتطبيق الفازلين على محيط الشعر عند الجبين والصدغين لتجنّب أن تتلطّخ بشرة هذه الأماكن بصبغة الشعر.

• مُلمّع للشفاه: لتحضير مُلمّع للشفاه من لون أحمر الشفاه المُفضّل لديكِ، يكفي خلط القليل من هذا الأخير مع الفازلين للحصول على لون مُشرق يتمتع بصيغة مريحة ويسهل تطبيقه على الشفاه.

• مُثبّت للحاجبين: ينصح خبراء التجميل بوضع القليل من الفازلين على فرشاة تسريح الحاجبين للمساعدة على ترتيبهما وتثبيتهما.

• مُثبّت لظلال العينين: يستعمل خبراء التجميل الفازلين لثبيت ظلال العينين أو الظلال البرّاقة عند تطبيقها على الجفون، يمكن أيضاً الاستعانة به للحصول على موضة "الجفون اللامعة" في مجال الماكياج.

- خصائصه في مجال العناية بالشعر والرموش

يُمكن للفازلين أن يدخل في مجال العناية بالشعر والرموش:

• مُنعّم للشعر: يُستعمل الفازلين على الشعر مكان الكونديشنر، ويُنصح بتطبيقه على الشعر النظيف والرطب ثم تركه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء جيداً. فهو يقوم بترطيب أطراف الشعر ويحميها من التقصّف.

• مُعزّز لنمو الرموش: يكفي الاستعانة بفرشاة ماسكارا نظيفة لتطبيق القليل من الفازلين على الرموش قبل النوم بهدف تقويتها، وتعزيز نموّها، وحمايتها من التساقط.

- استعمالات أخرى للفازلين في المجال التجميلي

يتمتع الفازلين بفوائد أخرى في المجال التجميلي غير معروفة كثيراً:

• مُزيل للماكياج: تعود خصائصه المُزيلة للماكياج إلى تركيبته الدهنيّة. يكفي مسح الوجه بالدوائر القطنيّة بعد وضع الفازلين عليها لتخليص البشرة من أي آثار للماكياج بما ذلك الأنواع المُضادة للماء منه.

• مُقشّر للبشرة: يمكن للفازلين أن يتحوّل إلى مُقشّر فعّال لبشرة الشفاه أو الجسم لدى خلطه مع السكر وتدليك البشرة به لبضع دقائق قبل شطفها جيداً بالماء. يُنصح باستعمال هذا المُقشّر مرة أسبوعياً للحفاظ على نعومة البشرة.

• علاج لضربة الشمس: يتمتع الفازلين بفوائد عديدة في مجال معالجة حروق الشمس البسيطة. يُنصح باستعماله بعد تبريد البشرة بالماء لحوالي عشر دقائق وتكرار هذه الخطوة يومياً حتى الشفاء التام.

• مُضاد للتجاعيد: تعود الخصائص المُضادة للتجاعيد التي يتمتع بها الفازلين إلى غناه بالفيتامينات من فئتي A وE. يُنصح باستعماله على بشرة الوجه بعد تنظيفها ثم تدليكه بحركات دائريّة وتركه لبضع ساعات أو طوال الليل قبل شطف البشرة جيداً بالماء.

• مُعزّز لرائحة العطر: لجعل رائحة العطر تدوم لفترة أطول، ينصح الخبراء بوضع طبقة رقيقة من الفازلين على البشرة قبل رش العطر عليها.

• مُزيل للرموش المُستعارة: يُسهّل استعمال الفازلين إزالة الرموش المُستعارة وبقايا الغراء المُستعمل لتطبيقها. يكفي وضع القليل منه على دائرة قطنيّة وتمريرها على الرموش المُستعارة لتسهيل عمليّة إزالتها.