الأصفر.. لون التفاؤل والفرح والإطلالة الصيفيّة المشرقة
الأصفر تلازمه سمعة سيئة في مجال الأزياء النسائيّة كونه يُتهم بأنه يفتقر إلى الأناقة
يندرج الأصفر ضمن الألوان الأساسيّة في مجموعات ربيع وصيف 2022. وقد حرصت دور الأزياء العالميّة على تقديمه بتدرّجات تنوّعت بين الهادئة والمُشرقة، وبخلطات لونيّة كلاسيكيّة حيناً ومُبتكرة حيناً آخر. تعرّفوا فيما يلي على أفضل الأساليب لارتداء هذا اللون وتنسيقه بأسلوب عصري وأنيق للحصول على إطلالات صيفيّة مُتألقة.
يرمز الأصفر إلى التفاؤل والفرح، فهو اللون الشمسي بامتياز. وهذا ما يجعل منه مناسباً لكل امرأة بتحث عن إطلالة متألقة بنضارتها. ولكن لارتدائه وفق خطوط موضة هذا الربيع والصيف يُنصح بالاهتمام بالتفاصيل التالية:
- لون الخيارات المتعددة:
تلازم الأصفر بسمعة سيئة في مجال الأزياء النسائيّة كونه يُتهم بأنه يفتقر إلى الأناقة، ولكنه في الحقيقة لون يليق بكافة ألوان البشرات شرط اختياره بتدرّج يتناسب مع لون البشرة.
يُعرف الأصفر بتدرجاته المتنوّعة التي تتراوح الأصفر الباستيلي، والأصفر الهادئ مروراً بالأصفر الليموني، والأصفر الشمسي، ولون الزعفران وصولاً إلى الأصفر المائل إلى البرتقالي. أما تحديد التدرّج المناسب من هذا اللون فيرتبط بلون البشرة والشعر. واللافت أن جميع تدرجات الأصفر تليق بصاحبات البشرة السمراء والشعر الداكن، أما صاحبات البشرة الفاتحة والشعر الأشقر فيليق بهنّ الأصفر بلون الزعفران أو الذهب.
- أفضل الأساليب لارتدائه:
ينصح خبراء المظهر باعتماد الأصفر في القسم العلوي من الإطلالة عند الرغبة بتعزيز إشراق المظهر. يمكن في هذه الحالة ارتدائه على شكل قميص، أو كنزة، أو سُترة، أو حتى ثوب أما لدى اختياره في القسم الأسفل من الإطلالة فيُنصح باعتماده على شكل تنورة أو سروال يمكن تنسيقهما مع قميص، أو سترة من الدنيم، أو كنزة من الكشمير.
ويبقى اعتماد الأصفر لكامل الإطلالة خطوة دقيقة في مجال الموضة تحتاج إلى مهارة في اختيار التدرّج المناسب منه للحصول على إطلالة أنيقة. يمكن أيضاً اعتماد الأصفر على شكل سترة كبيرة أو معطف يمكن تنسيقهما مع قطع من الأزياء الكلاسيكيّة من حيث القصة واللون.
يوصي خبراء المظهر باعتماد الأصفر كلون للأكسسوارات للمساهمة بإحياء الإطلالة، يمكن في هذه الحالة اختياره كلون لوشاح يُضفي لمسة من الإشراق على الوجه، أو حزام يُضيف بعض الحيوية على سروال كلاسيكي، أو حتى حقيبة يتمّ تنسيقها مع الأزياء الداكنة.
- ألوان تصلح للتنسيق مع الأصفر:
القاعدة الأولى في هذا المجال تقوم على ضرورة عدم خلط أكثر من 3 ألوان مع بعضها البعض، والأفضليّة تبقى للتدرجات الخريفيّة أو الربيعيّة التي تتناسق مع الأضفر ومنها: الأسود، والأبيض، والرمادي، والبني، والكحلي، وحتى الأحمر الداكن. واللافت أيضاً في هذا المجال إمكانية تناغم الأصفر مع طبعات الأزهار والمربعات التي تزيد من حيويته.
إن الطابع المُشرق للون الأصفر يُضفي حيوية على كامل الإطلالة، وهو عند اختلاطه مع الأسود يولّد تبايناً قوياً أما اختلاطه بالأبيض والبيج "الجملي" فيُضفي لمسة من الأناقة على الإطلالة.
تجنّبوا اعتماد الأصفر قريباً من الشعر الأشقر كي لا تبدو السحنة شاحبة أما تدرّجه المائل إلى البرتقالي فيليق بكافة ألوان البشرات والشعر، فلا تترددوا باعتماده هذا الصيف.
-
اختبر حدة بصرك وتركيزك.. كم وجهاً تراه في هذه الصورة؟إذا تمكنت من تحديد كل الوجوه، أي ما مجموعه 9 وجوه، فإن لديك مهارات مميزة للغاية الأخيرة
-
رئيس البرازيل للمثل دي كابريو: الأفضل لك أن تخرسنشطاء البيئة يتهمون بولسونارو بعدم الاكتراث لأمور المناخ سوشيال ميديا
-
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 53 قتيلاالسلطات أعلنت توقيف 11 شخصا بمن فيهم صاحب المبنى وفريق من المفتّشين الأمنيين الأخيرة