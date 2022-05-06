الأصفر.. لون التفاؤل والفرح والإطلالة الصيفيّة المشرقة

يندرج الأصفر ضمن الألوان الأساسيّة في مجموعات ربيع وصيف 2022. وقد حرصت دور الأزياء العالميّة على تقديمه بتدرّجات تنوّعت بين الهادئة والمُشرقة، وبخلطات لونيّة كلاسيكيّة حيناً ومُبتكرة حيناً آخر. تعرّفوا فيما يلي على أفضل الأساليب لارتداء هذا اللون وتنسيقه بأسلوب عصري وأنيق للحصول على إطلالات صيفيّة مُتألقة.











من مجموعة روبيرتو كافالي لهذا الموسم من مجموعة ماكس مارا لهذا الموسم من مجموعة نعيم خان لهذا الموسم من مجموعة ليلا روز لهذا الموسم من مجموعة لورو بيانا لهذا الموسم من مجموعة فيليب بلاين لهذا الموسم

يرمز الأصفر إلى التفاؤل والفرح، فهو اللون الشمسي بامتياز. وهذا ما يجعل منه مناسباً لكل امرأة بتحث عن إطلالة متألقة بنضارتها. ولكن لارتدائه وفق خطوط موضة هذا الربيع والصيف يُنصح بالاهتمام بالتفاصيل التالية:

مادة اعلانية

- لون الخيارات المتعددة:

تلازم الأصفر بسمعة سيئة في مجال الأزياء النسائيّة كونه يُتهم بأنه يفتقر إلى الأناقة، ولكنه في الحقيقة لون يليق بكافة ألوان البشرات شرط اختياره بتدرّج يتناسب مع لون البشرة.

يُعرف الأصفر بتدرجاته المتنوّعة التي تتراوح الأصفر الباستيلي، والأصفر الهادئ مروراً بالأصفر الليموني، والأصفر الشمسي، ولون الزعفران وصولاً إلى الأصفر المائل إلى البرتقالي. أما تحديد التدرّج المناسب من هذا اللون فيرتبط بلون البشرة والشعر. واللافت أن جميع تدرجات الأصفر تليق بصاحبات البشرة السمراء والشعر الداكن، أما صاحبات البشرة الفاتحة والشعر الأشقر فيليق بهنّ الأصفر بلون الزعفران أو الذهب.

- أفضل الأساليب لارتدائه:

ينصح خبراء المظهر باعتماد الأصفر في القسم العلوي من الإطلالة عند الرغبة بتعزيز إشراق المظهر. يمكن في هذه الحالة ارتدائه على شكل قميص، أو كنزة، أو سُترة، أو حتى ثوب أما لدى اختياره في القسم الأسفل من الإطلالة فيُنصح باعتماده على شكل تنورة أو سروال يمكن تنسيقهما مع قميص، أو سترة من الدنيم، أو كنزة من الكشمير.

ويبقى اعتماد الأصفر لكامل الإطلالة خطوة دقيقة في مجال الموضة تحتاج إلى مهارة في اختيار التدرّج المناسب منه للحصول على إطلالة أنيقة. يمكن أيضاً اعتماد الأصفر على شكل سترة كبيرة أو معطف يمكن تنسيقهما مع قطع من الأزياء الكلاسيكيّة من حيث القصة واللون.

يوصي خبراء المظهر باعتماد الأصفر كلون للأكسسوارات للمساهمة بإحياء الإطلالة، يمكن في هذه الحالة اختياره كلون لوشاح يُضفي لمسة من الإشراق على الوجه، أو حزام يُضيف بعض الحيوية على سروال كلاسيكي، أو حتى حقيبة يتمّ تنسيقها مع الأزياء الداكنة.









من مجموعة جيل ساندر لهذا الموسم من مجموعة أوسكار دو لارينتا لهذا الموسم من مجموعة إيترو لهذا الموسم من مجموعة بالنسياغا لهذا الموسم من مجموعة فالنتينو لهذا الموسم

- ألوان تصلح للتنسيق مع الأصفر:

القاعدة الأولى في هذا المجال تقوم على ضرورة عدم خلط أكثر من 3 ألوان مع بعضها البعض، والأفضليّة تبقى للتدرجات الخريفيّة أو الربيعيّة التي تتناسق مع الأضفر ومنها: الأسود، والأبيض، والرمادي، والبني، والكحلي، وحتى الأحمر الداكن. واللافت أيضاً في هذا المجال إمكانية تناغم الأصفر مع طبعات الأزهار والمربعات التي تزيد من حيويته.

إن الطابع المُشرق للون الأصفر يُضفي حيوية على كامل الإطلالة، وهو عند اختلاطه مع الأسود يولّد تبايناً قوياً أما اختلاطه بالأبيض والبيج "الجملي" فيُضفي لمسة من الأناقة على الإطلالة.

تجنّبوا اعتماد الأصفر قريباً من الشعر الأشقر كي لا تبدو السحنة شاحبة أما تدرّجه المائل إلى البرتقالي فيليق بكافة ألوان البشرات والشعر، فلا تترددوا باعتماده هذا الصيف.