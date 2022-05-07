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الصخرة.. أكبر ماسة تعرض بمزاد ويتوقع بيعها بـ30 مليون دولار

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Returning for the third time since its mining in 1901, the 'Red Cross', a fancy intense yellow, cushion-shaped 205.07 carat diamond and a 228.31 carat white diamond called 'The Rock' that could fetch 30 million US dollars and is the largest ever seen throughout auction market history are pictured during a preview at Christie's before their auction sale in Geneva, Switzerland, May 6, 2022. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY
ماستا "الصخرة" و"الصليب الأحمر" المعروضتان للبيع في المزاد

الصخرة.. أكبر ماسة تعرض بمزاد ويتوقع بيعها بـ30 مليون دولار

هذه الماسة، التي تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا، على شكل كمثرى وفي حجم كرة الغولف تقريباً وتزن228.31 قيراط

جنيف - رويترز

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تُطرح أكبر ماسة بيضاء للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، ضمن عملية بيع تنفذها دار كريستيز وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.

ماستا "الصخرة" و"الصليب الأحمر" المعروضتان للبيع في المزاد
ماستا "الصخرة" و"الصليب الأحمر" المعروضتان للبيع في المزاد

وقالت دار كريستيز إن الماسة التي اشتهرت باسم "الصخرة"، وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الغولف تقريباً، تزن228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.

وقال ماكس فوسيت مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف لوكالة "رويترز": "غالباً مع هذه الأحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن".

ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد

لكنه أضاف أن هذه الماسة تتخذ "شكل كمثرى متناسق تماماً، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق".

وانتعشت أسعار الألماس عالمياً بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الرئيسي له، فضلاً عن عودة الفعاليات التي يحضرها كبار الشخصيات مع رفع القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا.

ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
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وماسة "الصخرة" تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا.

وكان الرقم القياسي السابق في مزاد لماسة بيضاء هو جوهرة تزن163.41 قيراط بيعت في عام 2017.

وتبيع دار كريستيز أيضاً جوهرة صفراء اللون تزن205.07 قيراط على شكل وسادة تحمل اسم "ماسة الصليب الأحمر" نظراً لأن جزءاً غير محدد من عائدات المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.

ماسة "الصليب الأحمر" المعروضة للبيع في المزاد
  • ماسة "الصليب الأحمر" المعروضة للبيع في المزاد
  • ماسة "الصليب الأحمر" المعروضة للبيع في المزاد
  • ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
  • ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
4 صور
ماسة "الصليب الأحمر" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصليب الأحمر" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصليب الأحمر" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصليب الأحمر" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
ماسة "الصخرة" المعروضة للبيع في المزاد
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