3 طرق للكاكاو تصلح للاستعمال في المجال التجميلي

يُشكّل الكاكاو، المُستخرج من حبوب نبتة جنوب أميركيّة تحمل الاسم نفسه، المكوّن الأساسي لصناعة الشوكولاتة، ولكنه يُستعمل أيضاً منذ فترة طويلة في المجال التجميلي. إذ إن فوائده بالنسبة للبشرة والشعر عديدة وتختلف باختلاف كونه بشكل مسحوق، أو زبدة، أو خلاصة مكثّفة؟

يُعرف الكاكاو بغناه بالفيتامينات، والأملاح المعدنيّة، والفلافونيدات التي تُعزّز نضارة وحيوية البشرة. وهو يؤمن للجلد الحماية من التجاعيد المبكرة ويُنشّط إنتاج الكولاجين، كما يعمل على العناية بأطراف الشعر وحمايتها من التلف. أما استعمالاته في المجال التجميلي فيمكن أن تأخذ الأشكال التالية.

- الزبدة لمفعول مُغذّ:

تتميّز زبدة الكاكاو بغناها بالحوامض الدهنية المُشبعة، وهذا ما يجعل منها مكوناً ضرورياً للبشرات الجافة والضعيفة. تُستعمل زبدة الكاكاو على الوجه لتفتيح بشرته والحفاظ على ليونتها، ويتمّ إدراجها في البلسم الخاص بالشفاه نظراً لمفعولها المغذّي. وهي تدخل في يعض أنواع البلسم الخاص بالجسم والكريمات المُرطّبة لليدين كما تتمتع بفوائد في مجال العناية بالشعر ولذلك يتمّ إدراجها في الأقنعة التي تحمي أطراف الشعر من الجفاف والتقصّف.

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- المسحوق لمفعول مُنشّط:

يؤدي طحن حبوب الكاكاو إلى الحصول على مسحوق بنيّ لذيذ الطعم عند إضافته إلى الحلويات، ولكنه أيضاً فعال جداً في مجال تجديد البشرة. فهو غنيّ بمادة التيوبرومين، بالإضافة إلى المعادن والكافيين، وهي مكوّنات تدعم عمليّة تجدّد الخلايا وتُساهم في الحفاظ على متانة البشرة. يدخل مسحوق الكاكاو في تركيبة المستحضرات المُقشّرة والأقنعة التي تُعيد الحيوية إلى البشرة، وترتبط فائدته باختياره نقيّ بنسبة مئة بالمئة، عضويّ المصدر وغير مطهو لأن تسخين هذا المسحوق يُفقده الكثير من خصائصه.

- الخلاصة لمفعول مُضاد للأكسدة:

يتمّ استخراج الخلاصة مباشرةً من حبوب الكاكاو غير المُحمّصة، وهذا ما يجعل استعمالها أكثر ندرة في المجال التجميلي من المكوّنات الأخرى. من مزايا خلاصة الكاكاو أنها غنيّة جداً بمضادات الأكسدة، وهي قادرة عند إدراجها في تركيبة مصل أو كريم على توحيد مظهر البشرة وتعزيز ليونتها وإشراقها، كما تتمتع بمفعول مؤخّر لظهور التجاعيد المبكرة تزداد فعاليته عند اختلاطها بالكولاجين البحري في المستحضر نفسه.

- وصفات طبيعيّة من الكاكاو:

من الممكن الاستفادة من خصائص الكاكاو التجميليّة عبر تحضير خلطات سهلة ومفيدة في هذا المجال:

• قناع مُنشّط للبشرة:

لتحضير هذا القناع، يكفي تذويب مقدار ملعقتين كبيرتين من زبدة الكاكاو في حمام مائي ساخن ثم رفعها عن النار وإضافة ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكاكاو، و4 نقاط من الفيتامينE. يتمّ خلط هذا القناع جيداً للحصول على صيغة متجانسة يسهل تطبيقها على البشرة لمدة 10 دقائق قبل إزالتها بدوائر قطنيّة مبللة بلوشن مصنوع من خلاصة الأزهار. يمكن استعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

• بلسم مرطّب للشفاه:

لتحضير هذا البلسم، يُنصح بوضع ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو وملعقة كبيرة من خلاصة الفانيللا في حمام مائي ساخن مع نصف ملعفة صغيرة من شمع النحل. يؤمن ذوبان هذا الخليط الحصول على تركيبة متجانسة يسهل حفظها في وعاء صغير واستعمالها يومياً لترطيب الشفاه.

• بلسم مغذّ لبشرة الجسم:

لتحضيره يكفي وضع ملعقة كبيرة من شمع النحل في حمّام مائي ساخن، على أن تضاف إليها المكوّنات التالية: ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم، ملعقتين كبيرتين من زبدة الكاكاو، وبضع نقاط من الزيت الأساسي المُفضّل لديكم لتعطير هذا الخليط. يوضع هذا البلسم في وعاء نظيف ويُترك ليبرد قبل استعماله لترطيب وتغذية بشرة الجسم.

• بلسم مُرطّب للشعر:

لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو في حمام مائي ساخن للحصول على بلسم يُترك ليبرد قبل استعماله لترطيب وتغذية أطراف الشعر بعد غسلها.