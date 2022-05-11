8 فوائد مذهلة لزيت الخروع في مجال العناية باللحية

يُشكّل الاهتمام باللحية من الخطوات الأساسيّة في روتين العناية المعتمد من جانب الرجال، ويُعتبر زيت الخروع من أبرز المكوّنات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال نظراً لفوائده المتعددة التي ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

يُستخرج هذا الزيت من ثمار شجرة الخروع التي تنتشر زراعتها في المناخ الحار. وهو يتميّز بصيغته اللزجة وبغناه بالفيتامينات من فئةE وF، البروتينات، والأملاح المعدنيّة بالإضافة إلى الحوامض الدهنيّة التي تساهم في تغذية الشعر بالعمق.

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1- يُعزّز نمو شعر اللحية:

يُعرف زيت الخروع بفعاليته في تعزيز نمو شعر الرأس، والحاجبين، والرموش، واللحية في حال استعماله بانتظام. كما يُساهم غناه بالحوامض الدهنيّة في تغذية الشعر بالعمق مما يؤدي إلى تنشيط آليّة نموّه.

2- يُعالج مشكلة اللحية المتناثرة:

يُحفّز هذا الزيت عمل بصيلات الشعر كما يغذّي الشعر بالعمق ويزيد من كثافته في حال استعماله بانتظام. وهو يساعد الوبر الموجود في اللحية على التحوّل إلى شعر قويّ، ولكن هذا المفعول مرتبط بوجود بصيلات الشعر تحت البشرة.

3- يرطّب اللحية وبشرة الوجه بالعمق:

يتميّز زيت الخروع بغناه بالحوامض الدهنيّة مما يُعزّز قدرته على ترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف. لايكتفي هذا الزيت بترطيب الشعر ولكنه يرطّب البشرة أيضاً ويُعالج مشاكل الجفاف التي تعاني منها، كما أنه علاج فعال لمشاكل تحسّس البشرة وما يرافقها من حكّة مزعجة.

4- يحمي البشرة من الالتهابات:

يتميّز زيت الخروع بغناه بحمض ريسينولييك المعروف بخصائص مضادة للفطريات، والميكروبات، والبكتيريا. وهذا ما يجعل منه مفيداً في علاج حب الشباب والتهابات البشرة، كما أنه ينشّط الدورة الدموية باتجاه بصيلات الشعر مما يساهم في تقويتها.

5- يُزيل قشرة اللحية:

يُعتبر زيت الخروع علاجاً طبيعياً لقشرة اللحية نظراً لمفعوله المضاد للفطريات والبكتيريا. وهو علاج سهل يعتمد فقط على تدليك زيت الخروع على اللحية وتركه لمدة ربع ساعة قبل غسلها بمنظّف ناعم على بشرة الوجه. يلعب زيت الخروع أيضاً دوراً وقائياً من الإصابة بقشرة اللحية بفضل غناه بحمض اللينولييك ذات المفعول الشديد الترطيب.

6- يفكّ تشابك الشعر ويخفّف تجعيده:

يُشكّل زيت الخروع إكسيراً طبيعياً ممتازاً لفكّ تشابك شعر اللحية، فهو ينعّم ألياف الشعر بفضل غناه بالحوامض الدهنيّة كما أنه يعمل على تعزيز لمعانها.

7- يقي من الشيب المبكر للحية:

يتمتع زيت الخروع بخصائص تؤمن الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر. وهو عند استعماله بانتظام يعمل على تأخير ظهور الشيب على اللحية.

8- يعالج الأطراف المتقصّفة:

ينتج تقصّف أطراف شعر اللحية عن نقص في الترطيب، وتتعرض هذه الأطراف للتلف نتيجة التلوث، الغبار، التبدلات المناخيّة، والأشعة ما فوق البنفسجيّة. وهذا ما يجعلها تبدو جافة، خشنة وغير مرتبة مما ينعكس مظهراً مهملاً على اللحية.

يساعد استعمال زيت الخروع بانتظام على اللحية في معالجة مشكلة الأطراف المتقصّفة للشعر إذ يعمل على تغذيتها بفضل غناه بالحوامض الدهنيّة والبروتينات.