موعد مع النجمات وزيلينسكي في افتتاح مهرجان "كان"

شهد مساء أمس انطلاقة مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ 75 والذي سيستمر حتى 28 مايو الجاري. وقد كان لافتاً خلال حفل الافتتاح الظهور الافتراضي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موجهاً رسالة إلى عالم الفن السابع، بالإضافة إلى إطلالات النجمات اللواتي تألقن على البساط الأحمر لهذا الحفل.

غابت الأقنعة الطبيّة والتصاريح الصحيّة عن الحفل الافتتاحي لمهرجان "كان" السينمائي، بعد تراجع انتشار جائحة كورونا على الصعيد العالمي، ولكن لم تغب عنه الأوضاع المأزومة أوروبياً نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا. وقد كان لافتاً ظهور الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو خلال هذا الحفل، حيث أطلّ زيلينسكي بلباسه العسكري ليقول: "في أوكرانيا يقضي مئات الأشخاص يومياً...فهل ستبقى السينما صامتة أم سترفع الصوت؟".

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كعادته، ازدحم البساط الأحمر للحفل بالأناقة اللافتة لمشاهير وصلن من مختلف أنحاء العالم وتألقن بأزياء ومجوهرات تحمل توقيع أفخم الدور العالميّة. شاركت النجمة الهنديّة دبيكا بادكون في لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام، وقد تألقت في الحفل الافتتاحي بساري هندي ومجوهرات تقليديّة متناسقة اختارتها من دار Sabyasachi الهندية.

من أعضاء لجنة تحكيم المهرجان لفتتنا أيضاً إطلالة الممثلة البريطانية ريبيكا هال التي اختارت ثوباً جمع بين لونيّ الأحمر والوردي وحمل توقيع Gucci.

تألّقت النجمة الهنديّة أورفاشي راوتيلا بثوب أميريّ أبيض بكتف واحدة غطّت الكشاكش الكبيرة القسم السفلي منه وحمل توقيع دار Tony Ward اللبنانيّة. وقد ارتدت من تصاميم الدار نفسها أيضاً الممثلة الأميركية ليزا كوشي التي تألقت بثوب أبيض تزيّن بالتطريز الناعم الملوّن.

اختارت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا ثوباً أسود تزيّن بالكشاكش العاموديّة من دار Alberta Ferretti وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

تألقت الممثلة التركيّة مريم أوزرلي بثوب يستحضر إطلالة الفراشات من Yanina Couture تميّز بالكشاكش الضخمة على الكتفين وبعقدة كبيرة عند الخصر.

ظهرت الممثلة الأسترالية كاثرين لانغفورد بثوب من الباييت الفضي تزيّن بعقدة كبيرة عند الظهر انسدل منها ذيل طويل. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Prada.

اعتمدت المدوّنة الهنديّة المقيمة في دبي فرحانة بودي ثوباً لافتاً تزيّن بالريش من Atelier Zuhra وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Renu Obeiro.

من الإطلالات اللافتة في الحفل تلك التي اعتمدتها الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز التي تألقت بثوب من الدانتيل والتول باللون البيج من Maison Yeya وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Messika.

اختارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد ثوباً باللون الأزرق تزيّن بأحجار الكريستال من دار Georges Hobeika وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.