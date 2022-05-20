نجمات "كان" يتنافسن على الإبهار بإطلالات استثنائيّة

يشهد البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي الذي يمتد حتى 28 مايو الجاري حضوراً لافتاً للمشاهير من مختلف أنحاء العالم. وهو يُشكّل فرصة للإبهار من خلال إطلالات استثنائيّة أبدعتها مشاغل أشهر دور الأزياء العالميّة. تعرّفوا على مجموعة من التصاميم المميّزة التي تمّ تقديمها بهذه المناسبة.

قدّمت دار Tony Ward اللبنانية مجموعة لافتة من الإطلالات التي زيّنت البساط الأحمر لمهرجان "كان" هذا العام، نذكر منها الثوب الأصفر الذي ارتدته العارضة الأميركية جاسمين توكس والذي تميّز بتنورته المكسّرة والكشاكش الكبيرة التي زيّنته. والإطلالة المونوكروميّة للعارضة الدانماركيّة جوزفين سكريفر التي تميّزت بتنورة مبتكرة انسدل منها ذيل طويل.

















العارضة جاسمين توكس الممثلة الهندية آيشواريا راي العارضة سيندي برونا العارضة جوزفين سكريفر العارضة ماهلاغا جابري المخرجة السعودية فاطمة البنوي العارضة الأنغولية ماريا بورجيس الممثلة إيفا لونغوريا الممثلة إيل فانينغ

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تألقت الممثلة الهنديّة آيشواريا راي بمجموعة من الإطلالات اللافتة خلال يوميّات هذا المهرجان كان أبرزها ثوباً أسود، تغطّيه مجموعة كبيرة من الأزهار النافرة الملوّنة، حمل توقيع دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة. وهي ظهرت أيضاً بثوب آخر ذو طابع درامي بدا كأنه منحوتاً عليها وحمل توقيع دار Gaurav Gupta الهنديّة.

اختارت النجمة الأميركيّة إيفا لونغوريا لظهورها الثاني على البساط الأحمر في مهرجان "كان" إطلالة فضيّة مشرقة تألفت من ثوب ضيّق بدا كأنه مغطّى بالمرايا وحمل توقيع دار Cristina Ottaviano، وقد نسّقته مع أقراط ماسيّة من Chopard.

اعتمدت النجمة الأميركيّة إيل فانينغ إطلالة رومانسية بامتياز تألفت من ثوب عاري الكتفين باللون الزهري الفاتح من توقيع Armani Prive نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

تألقت العارضة الفرنسيّة سيندي برونا بثوب من التول باللون الوردي تزيّنه الكشاكش الضخمة من دار Giambattista Valli وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Chaumet.

شاركت المخرجة السعودية فاطمة البنوي في فعاليات مهرجان "كان" لهذا العام. وقد لفتت الأنظار على البساط الأحمر للحفل بثوب تزيّن بالريش حمل توقيع دار Rami Kadi اللبنانية. وهي نسقت إطلالتها مع مجوهرات من دار Cartier الفرنسيّة.

لفتت العارضة الأنغوليّة ماريا بورجيس الأنظار بإطلالتها التي تألفت من ثوب تميّز بالطابع الهندسي في القسم العلوي منه فيما تزيّنت تنورته بالريش. وقد حمل توقيع دار Balmain الفرنسيّة.

اعتمدت العارضة الإيرانية ماهلاغا جابري إطلالة مميزة جداً تزيّنت بالتطريز الغني والكشاكش الصغيرة من Atelier Zuhra وقد نسقتها مع مجوهرات من دار Chopard.