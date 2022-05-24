في مهرجان "كان".. إطلالات عربية تختصر خطوط موضة هذا الصيف

حرصت العديد من النجمات والإعلاميات والمؤثرات العربيات على المشاركة بفعاليات مهرجان "كان" السينمائي، التي ما زالت مستمرة حتى 28 مايو الجاري. وقد اخترن لإطلالاتهن على البساط الأحمر لهذا الحفل تصاميم تختصر أبرز اتجاهات موضة هذا الموسم.

تألّقت العارضة التونسية ريم السعيدي بثوب تزينه وردة كبيرة عند الصدر من دار Sara Mrad، وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية من دار Chopard.

مادة اعلانية

اعتمدت العارضة اللبنانية نور عريضة إطلالة مبتكرة باللون الأبيض حملت توقيع دار Givenchy الفرنسية. وقد نسقتها مع عقد من دار Boucheron اختلط فيه الذهب الأبيض مع الخشب، وتم ترصيعه بحوالي 370 حبة من الماس.

اختارت الممثلة المصرية ياسمين صبري ثوباً من الباييت الفضي الذي دخلت عليه لمسات زهرية، من توقيع دار Rami Kadi. وقد ظهرت برفقة المؤثرة اللبنانية كارن وازن التي ارتدت ثوباً أسود عاري الكتفين تزيّن بالكشاكش والورود في القسم السفلي منه وحمل توقيع دار Carolina Herrera الأميركية.

لفتت سيدة الأعمال ومقدمة البرامج جويل ماردينيان الأنظار بإطلالة من دار Nicolas Jebran، تميّزت بطبقات الكشاكش اللامتناهية التي زيّنت الثوب. وقد نسقتها مع عقد فاخر تزيّنه الأحجار الوردية من دار Chopard.

اختارت الإعلامية ديالا مكّي ثوباً طويلاً تميّز بتطريزه الغني والأحجار التي زيّنته. وهو حمل توقيع دار Georges Hobeika.

لفتت العارضة لجين عضاضة الأنظار بالتصميم العصري لثوبها الذهبي، الذي اختارته من دار Georges Hobeika ونسقته مع مجوهرات ماسيّة.

تألقت المخرجة السعودية فاطمة البنوي بثوب مونوكرومي تميّز بخطوطه غير المتوازية. وقد اختارته من دار Said Kobeissy ونسقته مع مجوهرات ماسية فاخرة.

اعتمدت الممثلة المصرية تارا عماد ثوباً أسود عاري الكتفين تزيّن بكشاكش بيضاء مكسّرة في القسم السفلي منه. حملت إطلالتها توقيع دار Georges Chakra ونسّقتها مع أقراط ماسيّة تزيّنت بأحجار الزمرد.

اختارت الإعلامية الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز إطلالة باللون الأبيض تميّزت بياقتها العريضة وتطريزها الغني من توقيع دار Georges Chakra.

اعتمدت الإعلاميّة ريا أبي راشد ثوباً بكتف واحدة من دار Georges Hobeika نسقته مع ساعة وحقيبة ومجوهرات من Bulgari.

تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة في ظهورها على البساط الأحمر للمهرجان بثوب ذهبي اختارته من Karoline Lang ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة.