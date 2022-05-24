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في مهرجان "كان".. إطلالات عربية تختصر خطوط موضة هذا الصيف

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ريم السعيدي
ريم السعيدي في مهرجان كان

في مهرجان "كان".. إطلالات عربية تختصر خطوط موضة هذا الصيف

اختارت العديد من النجمات والإعلاميات والمؤثرات العربيات أزياء من تصميم دور عربية لإطلالتهن في هذا المهرجان الذي يستمر حتى 28 مايو

العربية.نت - رانيا لوقا

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حرصت العديد من النجمات والإعلاميات والمؤثرات العربيات على المشاركة بفعاليات مهرجان "كان" السينمائي، التي ما زالت مستمرة حتى 28 مايو الجاري. وقد اخترن لإطلالاتهن على البساط الأحمر لهذا الحفل تصاميم تختصر أبرز اتجاهات موضة هذا الموسم.

تألّقت العارضة التونسية ريم السعيدي بثوب تزينه وردة كبيرة عند الصدر من دار Sara Mrad، وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية من دار Chopard.

العارضة ريم السعيدي
العارضة ريم السعيدي

اعتمدت العارضة اللبنانية نور عريضة إطلالة مبتكرة باللون الأبيض حملت توقيع دار Givenchy الفرنسية. وقد نسقتها مع عقد من دار Boucheron اختلط فيه الذهب الأبيض مع الخشب، وتم ترصيعه بحوالي 370 حبة من الماس.

العارضة نور عريضة
العارضة نور عريضة

اختارت الممثلة المصرية ياسمين صبري ثوباً من الباييت الفضي الذي دخلت عليه لمسات زهرية، من توقيع دار Rami Kadi. وقد ظهرت برفقة المؤثرة اللبنانية كارن وازن التي ارتدت ثوباً أسود عاري الكتفين تزيّن بالكشاكش والورود في القسم السفلي منه وحمل توقيع دار Carolina Herrera الأميركية.

الممثلة ياسمين صبري والمؤثرة كارن وازن
الممثلة ياسمين صبري والمؤثرة كارن وازن

لفتت سيدة الأعمال ومقدمة البرامج جويل ماردينيان الأنظار بإطلالة من دار Nicolas Jebran، تميّزت بطبقات الكشاكش اللامتناهية التي زيّنت الثوب. وقد نسقتها مع عقد فاخر تزيّنه الأحجار الوردية من دار Chopard.

سيدة الأعمال جويل ماردينيان
سيدة الأعمال جويل ماردينيان

اختارت الإعلامية ديالا مكّي ثوباً طويلاً تميّز بتطريزه الغني والأحجار التي زيّنته. وهو حمل توقيع دار Georges Hobeika.

الإعلامية ديالا مكي
الإعلامية ديالا مكي

لفتت العارضة لجين عضاضة الأنظار بالتصميم العصري لثوبها الذهبي، الذي اختارته من دار Georges Hobeika ونسقته مع مجوهرات ماسيّة.

العارضة لجين عضاضة
العارضة لجين عضاضة

تألقت المخرجة السعودية فاطمة البنوي بثوب مونوكرومي تميّز بخطوطه غير المتوازية. وقد اختارته من دار Said Kobeissy ونسقته مع مجوهرات ماسية فاخرة.

المخرجة فاطمة البنوي
المخرجة فاطمة البنوي

اعتمدت الممثلة المصرية تارا عماد ثوباً أسود عاري الكتفين تزيّن بكشاكش بيضاء مكسّرة في القسم السفلي منه. حملت إطلالتها توقيع دار Georges Chakra ونسّقتها مع أقراط ماسيّة تزيّنت بأحجار الزمرد.

الممثلة تارا عماد
الممثلة تارا عماد

اختارت الإعلامية الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز إطلالة باللون الأبيض تميّزت بياقتها العريضة وتطريزها الغني من توقيع دار Georges Chakra.

الإعلامية مهيرة عبد العزيز
الإعلامية مهيرة عبد العزيز

اعتمدت الإعلاميّة ريا أبي راشد ثوباً بكتف واحدة من دار Georges Hobeika نسقته مع ساعة وحقيبة ومجوهرات من Bulgari.

الإعلامية ريا أبي راشد
الإعلامية ريا أبي راشد

تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة في ظهورها على البساط الأحمر للمهرجان بثوب ذهبي اختارته من Karoline Lang ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

الممثلة سينتيا خليفة
الممثلة سينتيا خليفة
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