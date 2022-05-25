بالأرقام.. مجموعة "شانيل" تحقق مبيعات قياسية في 2021

كشفت مجموعة Chanel أمس الثلاثاء عن أرقام مبيعاتها في العام 2021. وكان لافتاً تحقيقها أرباحا بلغت 4 مليارات دولار بزيادة 68,5 بالمئة مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة في العام 2019، أما رقم مبيعاتها فبلغ 15,64 مليار دولار مسجلاً تقدماً بنسبة 27,4 بالمئة.

وأعلنت المجموعة عن هذه الأرقام في بيان أصدرته جاء فيه: "على الرغم من الظروف الصعبة التي عرفها العام 2021، أظهرت النتائج طلباً مرتفعاً على منتجاتنا خاصة من جانب المستهلكين المحليين.. ومن المنتظر أن يُشكّل العام 2022 مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبيرة لتطوير علامتنا وتحقيق طموحاتنا في مجال التنمية المستدامة".













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وتعتبر Chanel، التي تعود ملكيتها إلى الأخوين ويرثيمر، إحدى العلامات النادرة التي ما زالت مستقلّة في قطاع الرفاهية ولم تنضم إلى تجمع الشركات الشائع في هذا المجال. وقد كان لافتاً تحقيقها أرقاماً قياسيّة في مبيعاتها خلال العام 2021، وقد طال ارتفاع المبيعات كل فئات منتجاتها وتحديداً مجالات السلع الجلديّة والأزياء الجاهزة.

أما في مجال العطور فاكتسبت الدار حصصاً في أسواق مهمة، كما ارتفع الطلب على منتجاتها من جانب العملاء المحليين. وهي حققت نمواً لافتاً أيضاً في مبيعاتها من الساعات والمجوهرات في أنحاء مختلفة من العالم.

وكشفت Chanel عن استثمارها نحو 760 مليون دولار في العام 2021، منها استثمارات كبيرة في شبكة التوزيع الخاصة بها، كما عملت على تطوير مجموعة متاجرها المستقلة الخاصة بالعطور ومستحضرات التجميل في أنحاء مختلفة من العالم وبشكل خاص في القارة الآسيوية، بالإضافة إلى افتتاحها مصنعاً جديداً لتنفيذ السلع الجلدية الفاخرة في فرنسا.

وفي إطار تطويرها لنشاطها في مجال التجارة الإلكترونية، تُخطّط Chanel لمواصلة الاستثمار في المجال الرقمي بما فيه من خدمات تجربة السلع بشكل افتراضي، حجز المواعيد عبر الإنترنت، وتطوير التطبيقات الرقميّة المتاحة في جميع أنحاء العالم.

وتمكّنت Chanel، عبر أرقام مبيعاتها الأخيرة، من الاقتراب من أرقام مجموعة Kering (المالكة لعدد كبير من العلامات الفاخرة منها: Gucci، وSaint Laurentـ وBottega Venetta...) التي حققت رقم مبيعات وصل إلى 18,78 مليار دولار في العم 2021.

وهي تقدّمت على Hermes التي حققت رقم مبيعات وصل إلى 9,60 مليار دولار ولكنها بقيت بعيدة عن شركة LVMH الرائدة عالمياً في مجال الرفاهية والتي بلغت مبيعاتها 68,30 مليار دولار في العام 2021. وتشير الأرقام إلى أن Louis Vuitton العلامة التجارية الرئيسية لشركة LVMH استطاعت أن تحقق وحدها رقم مبيعات بلغ 18,3 مليار دولار في العام 2021.