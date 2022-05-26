أسعار خياليّة لتصاميم تجمع بين "بالنسياغا" و"أديداس"

قدّمت دار Balenciaga عرضها الخاص بالأزياء النسائية والرجالية لربيع 2023 في مكان غريب عن عالم الموضة، إنه بورصة نيويورك. وقد انسحب طابع الغرابة هذا على الوجوه المغطّاة للعارضين وعلى التعاون بين الدار وعلامة Adidas الذي أثمر عن تصاميم تمّ طرحها للبيع مباشرة بعد العرض وبأسعار خياليّة.

اتخذت بطاقة الدعوة إلى هذا العرض شكل رزمة من الدولارات غير الحقيقيّة التي طُبع عليها اسم Balenciaga وعنوان بورصة نيويورك. وقد استوحى المدير الإبداعي للدار المصمم الجورجي ديمنا غفاساليا تصاميمه من حقبة ثمانينيّات القرن الماضي، ولكنه عمد إلى تنفيذها بخامات عصريّة وأدخل عليها لمسات من الغموض عبر أغطية الرأس المصنوعة من اللاتكس وبعضاً من روح الدعابة عبر الأحذية الرجالية الضخمة والأحذية النسائية التي تذكّر بالقصص الخياليّة.

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في القسم الأول من العرض، تمّ تقديم مجموعة من الأزياء الأساسيّة في الخزانة النسائية والرجالية من قمصان، وسراويل، وأثواب، وبدلات، ومعاطف تمّ تنفيذها بألوان حياديّة وبخامات فاخرة كالحرير، والصوف، والغاباردين، والدنيم المصنوع يدوياً. وقد جاء تنفيذ أزياء هذا القسم بروحيّة الأزياء الراقية وانطلاقاً من كلاسيكيّات الموضة التي تجلّت بشكل بارز في قمصان حريريّة زيّنتها العقد عند العنق.







الطابع "المينيمالي" طغى على أزياء السهرات التي اتخذت أشكال أثواب ذات قصّات قريبة من الجسم، بدلات سموكنغ رافقتها سترات ضخمة، ومعاطف ترنش طويلة جداً. أما القسم الثاني من العرض فكشف عن التعاون المنتظر بين دار Balenciaga وعلامة Adidas المعروفة في مجال الأزياء الرياضية. وقد رأينا تصاميم الدار تتزيّن بثلاث خطوط بيضاء ولوغو العلامة الرياضيّة يرتسم فوق اسم Balenciaga، فيما حرصت التصاميم على إبراز هوية كل من عالميّ Balenciaga وAdidas بأسلوب متناغم رغم عدم وجود أي عناصر مشتركة تجمعهما في الأصل.





حرص ديمنا غفاساليا على أن يتم طرح تصاميم هذا التعاون للبيع مباشرة بعد العرض على موقع Balenciaga.com وفي بوتيك الدار الموجود في شارع ماديسون النيويوركي الشهير.





أما أسعار هذه التصاميم فجأت خياليّة، إذ تراوحت بين 200 دولار للجوارب و5500 دولار للسترات المبطّنة، فيما بلغ سعر التي-شيرت 800 دولار، والحذاء الرياضي حوالى 1000 دولار. ويردّ الخبراء ارتفاع هذه الأسعار إلى كون المجموعة محدودة وهذا التعاون استثنائي وممكن ألا يتكرّر.