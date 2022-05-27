أسبوع الرياض الدولي للفخامة يعود بنسخته الثانية

تشهد مدينة الرياض فعاليات "أسبوع الرياض الدولي للفخامة" بنسخته الثانية الذي يُقام بين 24 و28 مايو الجاري في فندق الفيصليّة بالرياض. ويُشكّل هذا الحدث فرصة لعرض أحدث الإصدارات من الساعات والمجوهرات بمشاركة أكثر من 60 علامة تجارية محليّة، إقليميّة، وعالميّة.

يُعتبر "أسبوع الرياض الدولي للفخامة" منصّة يتواصل عبرها صانعو المجوهرات والساعات مع جمهورهم في الملكة العربيّة السعوديّة عبر تقديم إصداراتهم الجديدة وتسليط الضوء على المهارة والإبداع اللتين تميّزان الأسماء العالميّة المشاركة في هذا الحدث. هذا بالإضافة إلى فرصة للحوار والنقاش حول مواضيع مرتبطة بتصميم وصناعة هذه السلع الفاخرة. يتضمّن هذا المعرض مجموعة مختارة من المجوهرات الفاخرة المرصّعة بأحجار نادرة، وقسماً مخصصاً للساعات يستضيف معرض Salon des Grandes Complications الذي يتضمّن مجموعة من الساعات الاستثنائية تطلّب تنفيذها معايير صارمة ودقيقة، بالإضافة إلى مهارة فنيّة عالية. وقد تمّ تخصيص قسم في هذا المعرض للمصممين السعوديين الناشئين وآخر للزوار الذين يرغبون في المشاركة بتصميم مجوهراتهم في ركن Bespoke Jewellery Design Salon تحت إشراف متخصصين في هذا المجال.

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يستضيف "أسبوع الرياض الدولي للفخامة 2022" ندوات مع خبراء دوليين وإقليميين لمناقشة تطوّر صناعة المجوهرات والساعات فضلاً عن تسليط الضوء على جديدها. ومن المشاركين في هذه الندوات نذكر: نزار جميل مختار عضو اللجنة الوطنيّة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وعضو لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض. هذا بالإضافة إلى مصممين ومدونين في مجال الساعات والمجوهرات، وممثلي دار سوذبيز: المتخصص بالساعات فريديريك واتريلوت والمتخصصة بالمجوهرات صوفي ستيفنز.