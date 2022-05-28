المصممون العرب يخطفون الأضواء في مهرجان "كان" السينمائي

حظيت الإطلالات التي قدّمها المصممون العرب بشعبيّة كبيرة على البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي، الذي ما زال مستمراً حتى 28 مايو الجاري. وقد تألقت بتصاميمهم أكثر من 50 شخصيّة عالميّة من ممثلات، وعارضات، ومؤثرات. تعرّفوا على بعض أبرز الإطلالات التي حملت توقيع أنامل عربيّة فيما يلي:

- تألقت العارضة البرتغاليّة سارا سامبايو بثوب عاري الكتفين باللون الأحمر تميّز بقماشه اللمّاع والذيل الطويل الذي انسدل من كمّيه. وهي اختارته من دار Zuhair Murad ونسّقته مع حذاء باللون نفسه من Jimmy Choo ومجوهرات ماسيّة من Messika Jewelry.



هادية غالب هادية غالب.

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- أناقة دار Zuhair Murad كانت أيضاً خيار الممثلة والعارضة الرومانيّة ستيفانيا كريستيان، التي اختارت ثوباً باللون الأزرق من مجموعة الدار الخاصة بخريف 2022. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة حملت توقيع Boucheron.

- اعتمدت عارضة الأزياء البرازيليّة صوفيا ريسينغ من تصاميم دار Zuhair Murad ثوباً طويلاً باللون المرجاني اختارته من مجموعة ربيع وصيف 2022 وتميّز بالتطريز الناعم على الكتفين ومنطقة الخصر.

- اختارت المؤثرة المصريّة هادية غالب إطلالتين لافتتين على البساط الأحمر للمهرجان، كان أحدها ثوبا قصيرا رافقته تنورة من الريش اختارته من دار Georges Hobeika. أما الثانية فتألفت من ثوب طويل باللون الأصفر حمل توقيع دار Rami Al Ali نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Pomellato.

- أناقة دار Georges Hobeika شكّلت أيضاً خيار الممثلة السويسريّة زوي باستيل التي اعتمدت ثوباً بكتف واحدة وكمّ منفصل غطّاه التطريز.

- اختارت الممثلة الفرنسيّة مارين ديلتيرم ثوبها الأبيض المزيّن بالتطريز الذهبي من دار Georges Hobeika، وقد رافقه "كاب" قصير أضفى عليه لمسة من التميّز.



فاطمة البنوي صوفيا ريسينغ

- اعتمدت العارضة الروسيّة فاليري كوفمان ثوباً من الشيفون بلون اللافندر اختارته من مجموعة دار Georges Chakra لربيع وصيف 2022. وقد نسّقته مع أقراط وخواتم ماسيّة.

- تألقت الممثلة الإيطاليّة باولا توراني بثوب من التفتا الحريري باللون الوردي الساطع، اختارته من دار Georges Chakra ونسقته مع صندل فضي من Lesilla وعقد ماسي من Messika Jewelry.

- اعتمدت المخرجة السعودية فاطمة البنوي ثوباً بكتف واحدة تميّز بلونه الأزرق الفاتح وتنورته المصنوعة من قطع قماش متطاير بدا أشبه بالريش. حملت هذه الإطلالة توقيع دار Georges Chakra وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة من Cartier.

- اختارت العارضة البرازيليّة أليساندرا أمبروزيو ثوباً من توقيع دار Elie Saab تزيّن ببتلات الأزهار الورديّة التي غطّته بالكامل.



ستيفانيا كريستيان سارا سامبايو

- اعتمدت الإعلامية السعودية أجواء الجودي ثوباً طويلاً غطّاه الباييت الفضي اختارته من دار Rami Kadi.

- اختارت العارضة الكولومبيّة أريادنا غوتيريز ثوباً باللون الأزرق الملكي اختارته من توقيع دار Tony Ward ترافق مع لمسات مبتكرة من التطريز.



زوي باستيل جيسيكا وانغ

- تألقت الممثلة الأميركيّة جيسيكا وانغ بإطلالة دراميّة باللون الذهبي رافقها "كاب" ضخم باللون الليلكي. وقد اختارتها من دار Tony Ward ونسقتها مع مجوهرات ماسيّة.