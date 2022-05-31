صور.. متحف في أمستردام يكشف عن مستقبل أسابيع الموضة

يستقبل متحف Fashion for Good المتخصص بالموضة في مدينة أمستردام معرضاً يتناول مستقبل أسابيع الموضة العالميّة، مقدماً حلولاً للمشاكل الناتجة عن السلوكيّات المسيئة للبيئة في مجال صناعة الموضة. يمكنكم زيارته إذا كنتم تخطّطون للسفر إلى هولندا في العطلة الصيفيّة كما يمكنكم حجز جولة افتراضيّة فيه عبر الإنترنت من أي مكان من العالم.





يتميّز متحف Fashion for Good بخصوصيته التفاعليّة التي تتناول مستقبل الموضة وتأثيراته الإيجابيّة على الناس والكوكب. وهو يُلقي الضوء على مصدر ملابسنا وأفضل الأساليب التي يمكن اعتمادها لتطبيق إجراءات تسوّق مستدامة والحدّ من التلوّث المرافق لصناعة الأزياء. وقد شهد هذا المتحف مؤخراً افتتاح معرض فريد من نوعه يتناول التطوّر الذي شهدته أسابيع الموضة العالميّة والابتكارات التي ستسمح لها بتبنّي نهج أكثر استدامة.

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- آفاق جديدة

يحمل هذا المعرض، الذي يمتد حتى أكتوبر 2022، عنوان "أسبوع الموضة: عصر جديد" Fashion Week: A New Era. وهو يتناول الخطوات القادرة على تحويل أسابيع الموضة العالميّة إلى مناسبات لا تُلحق الضرر بالبيئة. كانت متابعة أسابيع الموضة في الماضي حكراً على جمهور محدود من المهتمين بصناعة الأزياء، ولكنها تحوّلت في العقدين الأخيرين إلى حدث عالميّ لا يمكن تفويته. وقد ساهمت التغطية الرقميّة التي أصبح يشهدها بفتح المجال أمام متابعة الملايين له من حول العالم عبر الإنترنت. هذا بالإضافة إلى كونه مصدر إلهام أساسيا لعمالقة "الموضة السريعة" الذين يُسارعون إلى ترجمة اتجاهاته عبر تصاميمهم الجديدة. فبين منصّات العروض وخزانة ملابسنا لم يعد هناك سوى خطوات قليلة جداً. وهذا ما جعل تأثير أسابيع الموضة يتعاظم رغم آثارها السلبيّة المرتبطة بارتفاع نسب التلوث المرافقة لصناعة الموضة.





من هذا المنطلق، قرر متحف Fashion for Good تقديم معرضه الجديد الذي يُلقي الضوء على تطوّر أسابيع الموضة من القرن التاسع عشر وحتى اليوم، بالإضافة إلى تقديم رؤية مستقبليّة لما ستكون عليه تحت تأثير العنصر الرقمي والعوامل المرتبطة بالتنمية المستدامة.

- من الحرفيّة إلى التطوّر

زوّار هذا المتحف سيكتشفون مجموعة من الإطلالات التي قدّمها مصممون من الهند تمّ تنفيذها بمواد مستدامة لإظهار كيفيّة تقليل البصمة البيئيّة لصناعة الموضة المصنّفة كثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم. وقد أعاد المعرض تقديم تصاميم أيقونيّة من أشهر دور الأزياء العالميّة تمّ تنفيذها بمواد وتقنيّات مستدامة. وهو استعرض الاحتمالات اللامتناهية المتاحة في المجال الرقمي لتطوير الاستدامة. سيتمكّن زوّار المعرض من اكتشاف كيفيّة تنظيم العروض وأسابيع الموضة في العالم الافتراضي، وبما أن "أناقة الشارع" أو ما يُعرف بتسمية Street Style تُشكّل جزءاً من أسابيع الموضة، يمكن لزوّار المعرض متابعة مجموعة كبيرة من الصور في هذا المجال والتقاط صور لهم في أجواء أناقة الشارع.