لماذا تمّ اختيار الأزرق والأبيض لونين لليوبيل الملكي؟

بدأت الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيت الثانية يوم أمس بعرض عسكري أقيم بحضور العائلة المالكة البريطانيّة. وقد التزم أفرادها الظهور بإطلالات بلوني الأزرق والأبيض كدليل على أن الانسجام بين أفرادها موجود رغم المصاعب والمشاكل التي عصفت بها.

وتحتفل بريطانيا باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيت الثانية على العرش منذ 70 عاماً. وقد بدأت هذه الاحتفالات التي تمتد على أربعة أيام بعرض "تروبينغ ذي كولور" الذي أقيم بحضور عشرات الآلاف من محبّي الملكة.







ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية كايت تتزين بأقراط الأميرة الراحلة ديانا دوقة كامبريدج كايت ميدلتون ودوقة كورنوال كاميلا دوقة ساسيكس ميغان ماركل برفقة أطفال العائلة المالكة

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وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وشقيقته الأميرة آن، وابنه الأمير ويليام على أحصنتهم ببدلات عسكريّة إلى قصر ويندسور، أما كايت ميدلتون زوجة الأمير ويليام فاستقلّت عربة خيل برفقة أولادها الثلاثة وكاميلا زوجة الأمير تشارلز، فيما تبعهم في عربة أخرى إدوارد الابن الأصغر للملكة برفقة عائلته.

أطلّت الملكة على شرفة قصر ويندسور وهي ترتدي معطفاً باللون الأزرق الفاتح تزيّن بتفاصيل بيضاء. وقد نسقته مع قبعة باللون نفسه، عقد وأقراط من اللؤلؤ، وبروش ماسيّ يحمل رمز الملكيّة البريطانيّة. كما أنها ارتدت قفازات بيضاء ونظارات شمسيّة. إلى جانب الملكة وقفت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون التي تألقت بثوب أبيض من توقيع دار Alexander McQueen سبق أن ظهرت به خلال قمة الدول السبع في العام الماضي.





الملكة إليزابيت وولي العهد الأمير تشارلز الأمير إدوارد الأبن الأصغر للملكة برفقة زوجته صوفي أطفال كيات ميدلتون والأمير ويليام

وقد نسقته مع قبعة بلوني الأبيض والكحلي من تصميم صانع القبعات الشهير فيليب ترايسي. كما ارتدت كايت قلادة وأقراطا ماسيّة تزيّنت بالياقوت الأزرق تعود للأميرة الراحلة ديانا، أما ابنها البكر جورج (8 أعوام) فقد ظهر ببدلة كحليّة وارتدت ابنتها شارلوت (7 أعوام) ثوباً باللون الأزرق تزيّن بعقدة عند الكتف ولفت ابنها الأصغر لويس (4 أعوام) الأنظار بحركاته الطفوليّة وبزيّه ذي الطراز البحري.

اللون الأزرق شكل أيضاً خيار كاميلا دوقة كورنوال التي اعتمدت معطفاً مخططاً وقبعة متناسقة، أما الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيت وزوجته ميغان ماركل فلم يغيبا عن هذا الاحتفال وقد حضرا خصيصاً من الولايات المتحدة حيث يقيمان للمشاركة به.

ولكنهما لم يظهرا على شرفة قصر ويندسور كما جرت العادة كونهما لم يعودا من الأفراد الفاعلين في العائلة المالكة البريطانيّة بعد أن تخليا عن مهامهما الملكيّة.

وقد شوهدا يتابعان العرض من نافذة إحدى الأبنية المجاورة للقصر برفقة مجموعة من أفراد العائلة المالكة. وكان هاري ظهر ببدلة باللون الكحلي فيما اختارت ميغان ثوباً باللون نفسه نسقته مع قبعة بيضاء كبيرة من توقيع صانع القبعات الشهير ستيفن جونز.