حيل تجميلية طبيعية 100 بالمئة مصدرها المطبخ!

تزخر مطابخنا بكنوز مفيدة للعناية بالبشرة والشعر، وذلك بفضل احتوائها على مكوّنات طبيعية مئة بالمئة وفعّالة في مجال تقديم حلول للعديد من مشاكلنا التجميلية. تعرّفوا فيما يلي على 5 حيل جديدة للعناية بالبشرة والوجه واليدين تجدون مكوناتها في مطابخكم.

- قناع بقايا القهوة لمحيط العينين

يتميّز طحل القهوة بخصائص عديدة في المجال التجميلي، ولذلك نجده يدخل في تركيبة خلطات العناية ببشرة الوجه، والجسم، وفروة الرأس. تعود فوائده إلى تركيزه بمضادات الأكسدة، والمعادن، والبوتاسيوم، والأزوت، وحتى الفوسفور. كما يُعرف بخصائصه المنشّطة وتأثيره المزيل للاحتقان عند تطبيقه على محيط العينين.

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لتحضير قناع خاص بهذه المنطقة الحساسة من الوجه، يُنصح بخلط ملعقة صغيرة من طحل القهوة مع بياض حبة من البيض ونصف ملعقة صغيرة من العسل. يُترك هذا الخليط لمدة 5 دقائق على محيط العينين قبل شطفه جيداً بالماء.

ترتبط الفائدة الأولى لطحل القهوة في المجال التجميلي بصيغته الترابية والمتجانسة، وهذا ما يُسهّل استعماله أيضاً كمقشّر للجسم أو فروة الرأس من خلال خلطه مع جل الاستحمام أو البلسم. يتمتع الكافيين الموجود في القهوة بقدرته على تذويب الكيراتين وبالتالي إزالة الخلايا الميتة كما أنه منشّط للدورة الدمويّة الصغريّة. يُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

- مقشّر الشوكولاتة الداكنة المعزّز للشباب

تتميّز الشوكولاتة الداكنة بخصائصها المُعزّزة لشباب البشرة بفضل مفعولها المضاد للأكسدة. لتحضير هذا المُقشّر، يُنصح بتذويب 3 مربعات من الشوكولاتة الداكنة في وعاء يوضع بحمام مائي ساخن على أن تضاف إليها بعد الذوبان ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز المطحون وملعقة كبيرة من المياه المعدنيّة. يُطبّق هذا الخليط على بشرة نظيفة ويُدلّك عليها لمدة 5دقائق بحركات دائريّة قبل شطفه بالماء. ستلاحظون أنه يتمتع بمفعول معزّز للإشراق فوري، ولذلك يُنصح بالاستعانة به مرة أسبوعياً.

- لوشن الريحان المنقّي للبشرة

يعتبر البعض أنه يمكن الاستغناء عن خطوة استعمال اللوشن في الروتين التجميلي اليومي كونها غير ضروريّة، ويتناسون أنها أساسيّة لنظافة البشرة كونها تزيل أي بقايا للشوائب عن سطح الجلد وتحضّره لاستقبال الكريم المرطّب.

لتحضير لوشن منقّي ومنشّط في المنزل، يكفي هرس حوالى 30 ورقة من الريحان الأخضر للحصول على صيغة مرهميّة على أن يُضاف إليها بعد ذلك مقدار فنجانين من الماء المغلي قبل تركها لبضع دقائق ثم تصفيتها للحصول على ماء الريحان.

يُستعمل هذا اللوشن صباحاً ومساءً من خلال مسحه بقطعة قطنية على البشرة للاستفادة من مفعوله المنقّي، يمكن حفظه لمدة أسبوع في الثلاجة وهو يُشكل علاجاً فعالاً للبثور التي تظهر على البشرة.

- حمام بخاري نباتي لشدّ المسام

لتحضير حمام بخاري يتمتع بخصائص منقّية للبشرة، يكفي إضافة مجموعة من أوراق النعناع، والصعتر، والبقدونس إلى وعاء من الماء الغالي ثم تعريض الوجه لبخاره لحوالى 5دقائق بعد تغطية الرأس بمنشفة لتعزيز مفعول البخار. إن اجتماع فوائد النباتات مع بخار الماء ممتاز لتنقية الجلد، فالنعناع يساعد على انقباض المسام المتوسعة ويعزّز الانتعاش كما أنه يتمتع تماماً كالصعتر بمفعول مطهّر ومزيل للالتهابات مما يساعد في علاج حب الشباب، أما البقدونس فيمتاز بمفعول منشّط ومنقّي للبشرة. يُنصح باستعمال هذا الحمام البخاري مرة أسبوعياً.

- مقشّر السكر الأسمر لتعزيز نعومة اليدين

تساهم هذه الخلطة في العناية ببشرة اليدين والأظافر، لتحضيرها يكفي إضافة ملعقة كبيرة من السكر الأسمر إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من العسل. يُدلّك هذا الخليط بحركات دائريّة لبضع دقائق على اليدين أما فوائده فتعود إلى دور العسل بتغذية البشرة والوقاية من الالتهابات، وفعالية زيت الزيتون في تليين أنسجة الجلد وتنعيمها. ويُساهم عصير الليمون في تبييض الأظافر كما يتمتع بمفعول مطهّر ومنشّط للدورة الدمويّة أما حبيبات السكر فتعمل على تقشير البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. يُنصح باستعمال هذا المقشّر مرة أسبوعياً.