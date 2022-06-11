في ميلانو.. الموضة تقول كلمتها خلال أشهر صالون للأثاث

المعروف عن صالون الأثاث Salon del Mobile في ميلانو أنه مناسبة سنوية ينتظرها المهتمون بعالم الديكور. وهو يعود بصيغته الحضورية بعد غياب عامين نتيجة انتشار جائحة كورونا، واللافت بنسخته الجديدة ما شهده من مشاركة مكثّفة من جانب دور الأزياء التي لم تخف اهتمامها المتنامي بمجال الديكور.

يُقام هذا المعرض في مدينة ميلانو بين 7 و12 يونيو الجاري، وهو يتضمّن الصالون الرسمي من جهة في "أجنحة مدينة فييرا ميلانو" ومئات المبادرات المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. وقد بدا لافتاً خلال فعالياته الاهتمام المتزايد للقيّمين على الموضة بعالم التصميم الداخلي من خلال إطلاق أشهر بيوت الأزياء لمجموعات دوريّة خاصة بالمنزل.

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- مجموعات خاصة

تحتفل دار Louis Vuitton هذا العام بالذكرى العاشرة لإطلاق مجموعتها من الأكسسوارات المنزليّة التي تحمل اسم Objets Nomades. وذلك من خلال معرض يُقام في "كاراج ترافيرسي"، هذا المبنى الدائري المعروف الذي يعود تشييده إلى العام 1939، وقد تم إغلاقه في العام 2003 ليفتح أبوابه من جديد في العام 2022 بمناسبة أسبوع التصميم الذي يُقام حالياً في ميلانو.

في الجهة المقابلة لمبنى "كاراج ترافيرسي" وضعت الدار تصميماً هندسياً متنقلاً يحمل إسم Nova House، سبق تصميمه في العام 1972 وهو يأخذ شكل فقاعة معدنيّة مزوّدة بنافذة كبيرة، وتبلغ مساحتها 45 متراً مربعاً.

اختارت دار Hermes منطقة "بريرا" بجوّها الهادئ لتقديم تصوّر لعالمها الملوّن. وهي زيّنت الفضاء الشاسع بأربعة فوانيس عملاقة ينبعث من كل منها ضوء ملوّن مختلف، وتضم مجموعة من الأكسسوارات المنزليّة التي تحمل توقيع الدار. تلتزم تصاميم Hermes لهذا الموسم بموضوع "الخفّة" كونه العنوان الذي اختارته الدار كموضوع عام لجميع ابتكاراتها من الأكسسوارات المنزليّة.

- مشاركات متنوّعة

من الأسماء البارزة في مجال الأناقة الإيطاليّة، والتي شاركت بهذا الحدث عبر عرض تصاميم ومنشآت خاصة بها نذكر: Versace، وGiorgio Armani، وFendi، وMissoni، وRoberto Cavalli، وDiesel، وDsQuared2. أما دار Prada فنظّمت بين 6و8 يونيو ندوة تناولت موضوع الغابة وارتباطها بيد الأنسان وبالهندسة المعاريّة. وقد قررت علامة Timberland استحداث غابة عائمة في منطقة تورتونا فيما افتتحت Gucci نقطة بيع مؤقتة لعرض المجموعة التي تعاونت فيها مع Adidas.

قدّمت دار Versace في هذا المعرض تصاميم جديدة من مجموعة Versace Home المتخصصة بالأكسسوارات المنزليّة. وقد عرضتها على مساحة 1700 متر مربع وفي ديكور مشرق يطغى عليه اللون الأحمر، كما كشفت بهذه المناسبة عن أولى مجموعاتها من الأثاث الخارجي. وهي كانت من أوائل دور الأزياء التي دخلت مجال التصميم المنزلي في العام 1992، من خلال تصميم الأقمشة المنزليّة وديكور المائدة، ثمّ وسّعت اهتمامها بهذا المجال ليشمل الأثاث، ورق الجدران، والأكسسوارات المتنوّعة.

- أرقام واعدة

على هامش هذه المعرض، كشفت ماريا بورو، التي تشغل منصب مديرة Salon del Mobile، عن أن فترات الحجر المنزلي التي فرضتها جائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين تزامنت مع إقبال على اقتناء السلع الفاخرة. وهذا ما يُفسّر بلوغ مبيعات صناعة الأثاث في إيطاليا 26 مليار يورو خلال العام 2021 مُسجّلةً تقدّماً بنسبة 11 بالمئة عن ما كانت عليه في العام 2019، فيما يُقدّر حجم السوق العالمي للتصميم في العالم بحوالى 45 مليار يورو.

يُشير الإقبال على هذا المعرض أن الدور العالميّة اقتنعت أن عالميّ الموضة والتصميم ممكن أن يعزّزا التواصل فيما بينهما، خاصةً أنهما يحظيا بشعبيّة كبيرة وبمتابعة دقيقة من جانب الجمهور بالإضافة إلى حاجتهما المستمرة للتطوّر والتجدّد. ويبدو أن الموضة أدركت أن التصميم يُحاكي الخيال الشعبي، وأنه يتقاسم معها اهتمام جمهور باحث عن الأناقة في كافة وجوه الحياة.