كارولينا هيريرا تزور "الريفييرا" في موسم رحلات 2023

تزامن إطلاق مجموعة Carolina Herrera لرحلات 2023 مع استقبال المدير الإبداعي للدار ويس غوردن لطفله. وقد بدت إطلالاتها زاخرة بأجواء تحتفل ببهجة الحياة، وبولادة جديدة تحمل الكثير من التفاؤل إلى أيامنا المقبلة.

يُعتبر السفر العنصر الأساسي الحاضر في المجموعات الخاصة بالرحلات، ولذلك اختارت دار Carolina Herrera وجهة تحتفل بحب الحياة لمجموعتها الخاصة برحلات 2023. إنها الريفييرا الفرنسيّة بكل ما تعكسه من أجواء استجمام واسترخاء في أحضان الطبيعة الخضراء المُطلّة على شواطئ الكوت دازور الشهيرة.







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تضمّنت المجموعة حوالي 50 إطلالة تمّ تقديمها على شكل دليل مصوّر أو Lookbook. وهي أعادت تقديم القميص الأبيض، الغالي على قلب السيدة هيريرا مؤسسة الدار، بأسلوب متجدّد. كما استعانت بطبعتيّ الكرز والأزهار لتزيين الإطلالات الصيفيّة بلمساتها المشرقة. وقدّمت النقشات البريّة في إطلالات خلطت بين عنصر الإثارة والطابع الراقي. أما التقليمات البحريّة فابتعدت في تصاميم الدار عن الطابع الكلاسيكي لتتبنّى أسلوباً عصرياً يواكب الأيام الصيفيّة.









تكرّر ظهور معطف "الترنش" في هذه المجموعة، وقد تمّ تنفيذه بخامة الجلد وتزيّن بألوان أنثويّة حيناً وحياديّة جيناً آخر. أما بالنسبة للإطلالات المسائيّة فبدت فاخرة بكل تفاصيلها، وقد تزيّنت بالأزهار النافرة، والتطريز الناعم، واللمسات البرّاقة وهي تلوّنت بالذهبي، والفضي، والوردي، والأحمر، والأسود...وتمّ تنفيذها بخامات التفتا، والحرير، والباييت، والتول.









من الأكسسوارات اللافتة المرافقة لهذه المجموعة، نذكر القبعات الضخمة التي أضفت طابعاً درامياً على الإطلالات والعقود التي اتخذت شكل سلاسل ذهبيّة ضخمة بالإضافة إلى الأقراط الدائريّة والنظارات الشمسيّة السوداء. وقد اتخذت الأحذية شكل صنادل ملوّنة و"ستيليتو" بألوان الأسود، والأحمر فيما دخلت على بعضها الطبعات البريّة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.