العملات الرقمية تدخل مجال التجارة الإلكترونية الفاخرة

تتحضر Farfetch الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية الفاخرة لقبول أسلوب الدفع بالعملات المشفرة، أولاً على منصتها ثم في المتاجر والعلامات التجارية الشريكة لها وذلك بحلول نهاية العام الجاري. ويشكل هذا القرار خطوة مهمة سوف ينعكس تأثيرها على المشهد العام للتجارة الإلكترونية حول العالم.

تُعرف Farfetch بكونها منصة بريطانية برتغالية لبيع الأزياء والأكسسوارات الفاخرة بالتجزئة، وهي تتعاون مع أكثر من 700 متجر وعلامة من حول العالم. تم تأسيسها عام 2007 من قبل رائد أعمال برتغالي يدعى جوزي نيفيز أما مقرها الرئيسي فموجود في لندن ومكاتبها الرئيسية في مدينتي ليسبون وبورتو البرتغاليتين.

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من المنتظر أن تكون خدمة التداول بالعملات الرقمية متوفرة أولاً للعملاء في الولايات المتحدة، وأوروبا قبل أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى من العالم. وسوف يقبل موقع Farfetch.com على التداول بسبع عملات مشفرة منها: "البيتكوين" BTC، و"إيثيروم" ETH، و"باينيس كوين" BNB.

تأتي هذه المبادرة بعد نجاح خطوة إطلاق الدفع بالعملات الرقمية على نطاق ضيق في بعض المتاجر التي تتعاون معها المنصة. ويتم التعاون في هذا المجال مع منصة العملات المشفرة العالمية lunu، التي تؤمن محطات دفع للمعاملات داخل المتاجر بالإضافة إلى أداة دفع عبر الإنترنت.

تكمن صعوبة التداول بالعملات الرقمية مقارنة مع العملات الوطنية العادية في أن قيمة العملات المشفرة يمكن أن تتغير جذرياً وبسرعة كبيرة، مما يتسبب بمشاكل في التسعير. لكن الاختبارات أظهرت أن المتاجر تغلبت على ذلك، إذ أن محطة الدفع Lunu تُطبّق أفضل سعر صرف مشفر متاح في وقت المعاملة.

يمكن للعملاء الوصول إلى محفظة العملات المشفرة الخاصة بهم لدفع ثمن مشترياتهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة من هواتفهم الذكية. وتتقبل منصة Lunu أكثر من 60 محفظة عملات مشفرة شهيرة كطريقة دفع لعملاء Farfetch.

وفي هذا الإطار أعلن جوزي نيفيز، الرئيسي التنفيذي لشركة Farfetch في بيان أصدره أن إطلاق هذه الخطوة هي حاسمة في مجال التجارة الإلكترونية. وأضاف: "نحن نبتكر باستمرار ونسعى لنشكل جسرا بين صناعة الرفاهية والتقنيات الجديدة التي أصبحت بمتناول العميل اليوم. من خلال هذه المبادرة نتطلع إلى تمكين متاجرنا وشركاء علامتنا التجارية من تبني التداول بالعملات المشفرة".