فتاة جايمس بوند تختار أزياءها من "إيلي صعب"

قدّمت دار Elie Saab مجموعتها الخاصة برحلات 2023 على شكل دليل مُصوّر أو Lookbook. وقد شكّلت شخصيّة فتاة جايمس بوند السينمائية مصدر الوحي الأساسي لإطلالات تتجلّى فيها الأناقة الواثقة بكل وجوهها.

أرادت دار Elie Saab في مجموعتها الخاصة برحلات 2023 أن تقدّم صورة جديدة للمرأة التي تجمع بين الذكاء، والثقة، والجاذبيّة، ولذلك استحضرت شخصية "فتاة بوند" الأيقونية في مجال السينما بكل ما تتميّز به من جرأة وحب للمغامرة.













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تضمّنت هذه المجموعة أكثر من 80 إطلالة، وقد بدت خطوط سبعينيّات القرن الماضي واضحة في تصاميمها التي دخلت عليها الخطوط الهندسيّة حيناً والأزهار المُزخرفة حيناً آخر. وقد اهتمّ فيها المصمم بعنصر التنوّع في القصّات وعالج الخامات بأسلوب مبتكر أضفى طابعاً عصرياً على التصاميم.

استعان صعب بالأخضر الليموني والبنفسجي كلونين تكرّر ظهورهما في هذه المجموعة تماماً كما تكرّر ظهور الأسود والأبيض. أما الألوان الأخرى التي اعتمدها في تصاميمه فاقتصرت على الأزرق والأحمر. وهو استعان أيضاً بطبعة "المونوغرام" الخاص بداره، والتي ظهرت مُطبّعة على الأزياء، محفورة على حقائب السهرة والأحزمة، ودخلت أيضاً في تصميم الأحذية المرافقة لهذه المجموعة.











تزيّنت الإطلالات بأنواع الشكّ، والتطريز، والريش، والتخريم باللايزر، والحلقات المعدنيّة. وقد استعان المصمم بالدانتيل لإضفاء لمسات رومانسيّة على أزيائه، كما اهتمّ بعنصري الراحة والعمليّة التي تجعل من التصاميم متعددة الاستخدامات وصالحة للارتداء في الحياة اليومية والمناسبات النهارية والمسائية.

كان لافتاً في هذه المجموعة تنسيق سترة "البومبر" ذات الطابع الرياضي مع "جامبسوت" من الدانتيل أو مع ثوب طويل يُغطّيه الشكّ، كما كان لافتاً تقديم "البليسيه" بأسلوب عصري أنيق بعيد عن طابعه الكلاسيكي المُعتاد. فتصاميم إيلي صعب رسمت صورة "فتاة بوند" بأسلوب متجدّد وجعلت الأناقة مرادفاً للأنوثة الواثقة بنفسها في كل الظروف.