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متحف يبرّئ كارداشيان من تهمة إلحاق ضرر بفستان مارلين مونرو

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NEW YORK, NEW YORK - MAY 02: (L-R) Pete Davidson and Kim Kardashian attend The 2022 Met Gala Celebrating In America: An Anthology of Fashion at The Metropolitan Museum of Art on May 02, 2022 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RELATED CONTENT PHOTOS us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - an - anthology - of - fa us - the - 2022 - met - gala - celebrating - in - america: - 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كيم كارداشيان ترتدي الفستان الشهير في حفل "ميت غالا"

متحف يبرّئ كارداشيان من تهمة إلحاق ضرر بفستان مارلين مونرو

أشار متحف "ريبليز" الذي يملك الفستان الشهير الذي ارتدته نجمة تلفزيون الواقع خلال حفل "ميت غالا" إلى تقرير من 2017 يؤكد أن الفستان متضرر أصلاً

لوس انجلوس – فرانس برس

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نفى متحف خاص يملك فستان مارلين مونرو الشهير الذي ارتدته عندما غنّت "هابي بيرثداي مستر بريزيدنت" للرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي سنة 1962، أمس الخميس، أن يكون تعرّض الفستان، وفق ما زعم عدد من معجبي الممثلة، لأي ضرر بعدما ارتدته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حفلة "ميت غالا 2022".

وقال متحف "ريبليز" في بيان إن "كيم كارداشيان تعرضت لانتقادات لاذعة جراء ارتدائها فستان "هابي بيرثداي"، لكن في الواقع هي لم تلحق بأي شكل من الأشكال أضراراً بالفستان خلال المدة القصيرة التي ارتدته فيها في حفلة ميت غالا" التي نظمها متحف متروبوليتان في نيويورك.

مارلين وكيم بنفس الفستان
مارلين وكيم بنفس الفستان

وكان هاوي جمع مقتنيات من المعجبين بشدة بمارلين مونرو انتقد الأربعاء المتحف لسماحه لكارداشيان بارتداء الفستان خلال حفلة "ميت غالا 2022" المرموقة ما تسبب بتلف "غير قابل للتصليح" فيه، على ما قال.

وسعى سكوت فورتنر إلى إثبات اتهاماته من خلال نشر صور للفستان ذي اللون البيج اللامع المزين بآلاف قطع الكريستال.

وتُظهر المجموعة الأولى من الصور فستان مارلين الشهير كما كان قبل "ميت غالا"، بحسب فورتنر، في حين أن المجموعة الثانية من الصور التقطها، الأحد صديق لفورتنر في واجهة متحف "ريبليز" الخاص في هوليوود، بعد شهر من ظهور كارداشيان به.

وبدا من مقارنة الصور أن تمزقات صغيرة في قماش الفستان ظهرت من جهة الظهر، في حين فُقد من الجهة ذاتها عدد من حبّات الكريستال أو بدت غير ثابتة.

وأثارت اللقطات والأضرار اللاحقة بالفستان الذي اشتراه متحف "ريبليز" بالمزاد في مقابل 4.8 مليون دولار، انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

الأضرار في فستان مارلين مونرو
الأضرار في فستان مارلين مونرو
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واسترجع "ريبليز" في بيانه تقريراً يعود إلى أوائل عام 2017، ويتحدث عن وضع الفستان على أنه متضرر أصلاً. وكتب المتحف أن "قسماً من قماش الفستان يُظهر تلفاً، الأمر ليس مستغرباً نظراً إلى رقة القماش"، مشيراً إلى "طيّات في خلفية الفستان قرب الكلاليب".

وقالت نائبة مدير المتحف أماندا جوينر التي كانت حاضرة خلال حفلة "ميت غالا" في البيان، "إن الفستان بقي كما هو من أسفل الدرج في ميت غالا حيث استعرضت كيم الفستان وصولاً إلى أعلاه حيث أعادت تسليمه".

وكانت كارداشيان التي اتبعت حمية غذائية قاسية لتتمكن من ارتداء الفستان التاريخي، خلعته مباشرةً بعد مرورها على السجادة الحمراء لتشارك في الحفلة بفستان آخر.

ولم تنشر كارداشيان أي تعليق علناً للرد على الجدل الحاصل في شأن فستان مونرو.

كيم بالفستان في ميت غالا
  • كيم بالفستان في ميت غالا
  • الفستان الشهير قبل أن ترتديه كيم كارداشيان
  • الفستان الشهير قبل أن ترتديه كيم كارداشيان
3 صور
كيم بالفستان في ميت غالا
كيم بالفستان في ميت غالا
الفستان الشهير قبل أن ترتديه كيم كارداشيان
الفستان الشهير قبل أن ترتديه كيم كارداشيان
الفستان الشهير قبل أن ترتديه كيم كارداشيان
الفستان الشهير قبل أن ترتديه كيم كارداشيان
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