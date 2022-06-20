جديد دار "دولتشي أند غابانا" يخرج من خزائنها القديمة

عادت دار Dolce&Gabbana إلى أرشيفها الغنيّ لتستوحي منه مجموعتها الرجاليّة الجديدة لربيع 2023. وقد أطلقت على هذه المجموعة عنوان Re-edition، واختصرت من خلالها 32 عاماً من الأناقة الرجاليّة في حوالي 90 إطلالة تلبّي متطلّبات الرجل العصري.

فقد لعبت الدار على عامل الحنين إلى البدايات ولكنها لم تتخلّى عن بحثها الدائم عن التميّز والتجدّد. وهي حرصت في مجموعتها الجديدة، على الجمع بين التصاميم المريحة والخياطة المتقنة، ونفّذت المزيج بأسلوب شكّل سرّ نجاحها في التسعينيّات وبداية الألفيّة الثانية. تمّ تقديم هذه المجموعة خلال فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجاليّة، وقد تزيّن ديكور المكان بأرقام السنوات التي قدّمت خلالها دار Dolce&Gabbana مجموعات رجاليّة منذ العام 1990 وحتى اليوم.

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وأعادت الدار تقديم تصاميمها الأيقونيّة من القمصان الرجاليّة المصنوعة من الأقمشة المخرّمة، ونسّقتها بأسلوب متجدّد مع سراويل الدنيم الممزّقة أو البنطلونات الواسعة التي تذكّرنا بحقبة التسعينيّات. ولم تغب عن تصاميم المجموعة سترات البلايزر التي تُشتهر بها الدار، بدلات التوكسيدو المطرّزة، وسُترات الدراجات الناريّة.











كان لافتاً اعتماد الدار على "التي-شيرت" القطنيّة التي زيّنتها باسم David تيمناً بلاعب كرة القدم دايفيد بيكهام، وبأسماء المدن الإيطاليّة أو أرقام السنوات الثلاثين الماضية. وقد تزيّنت العديد من القطع بثقوب لتبدو كأن الدار أخرجتها من الخزائن القديمة بما يتماشى مع الفكرة الأساسيّة للعرض، فيما تمّ تنفيذ العديد من سراويل وسترات الدنيم والأحذية من بقايا الأقمشة لتعزيز الطابع "المُجدّد" الذي غلب على كامل المجموعة.













يأتي هذا العرض بمثابة إعادة اكتشاف للقطع التي طبعت مسيرة الدار في مجال الأناقة الرجاليّة خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد تمّ تقديم تصاميمه بأسلوب متجدّد وطريقة غير مسبوقة إن في مجال تنسيق الخامات أو معالجتها. مما يثبت أن الموضة قادرة على البحث في ماضيها عن أفكار جديدة وتقديمها بأسلوب عصري لا يكتفي بمواكبة العصر ولكن يتخطّاه لإطلاق مقاربة مستقبليّة في هذا المجال.

إليكم بعض إطلالات مجموعة Dolce&Gabbana الرجاليّة لربيع 2023.