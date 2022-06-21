عالم فرساتشي يطبع بصماته على الأزياء والأدوات المنزليّة

بعد غياب 4 أعوام عن أسبوع ميلانو للموضة، عادت دار Versace لتقدّم ضمن فعالياتها مجموعتها من الأزياء الرجاليّة لربيع 2023. وهي شكّلت بذلك أحد أهم أحداث هذا الأسبوع الذي امتدّ بين 17 و21 يونيو الجاري.

أتقنت دوناتيللا فرساتشي في تصاميمها الرجاليّة لربيع 2023 لعبة الجمع بين التناقضات: الخطوط الرسميّة والطابع المرح، طراز الباروك وفن البوب، القصات الواسعة والتصاميم الملتصقة بالجسم...كل ذلك بأجواء يغمرها الانفتاح، والتفاؤل، والطاقة الشبابيّة التي تنشر حيويّة في محيطها.

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شكّلت السترات الحاضر الأكبر في هذه المجموعة، وقد تميّزت بقصاتها الضخمة التي جعلت من الممكن ارتداؤها فوق بعضها البعض، كما تكرّر ظهور القمصان الضيّقة جداً التي تمّ تنسيقها مع سراويل من الدنيم مُطبّعة باسم Versace وسراويل كلاسيكيّة مُخطّطة أو ذات ألوان حيويّة كالأخضر الليموني والوردي.

طبعات Versace الأيقونيّة غزت بزخارفها الذهبيّة القمصان، والسترات، والبدلات وحتى الأكسسوارات المنزليّة من مزهريات حملها العارضون بين أيديهم وفناجين علّقوها على جنبهم كأنها علاّقة مفاتيح لتسليط الضوء على أن عالم هذه الدار مرتبط بأسلوب حياة وهو أوسع من خط أزياء أو أكسسوارات.

ألوان التصاميم جاءت زاهية بشكل مميّز بفضل التدرجات النيونيّة للأخضر، والأزرق، والوردي وقد دخلت عليها الطبعات القوطيّة الذهبيّة لتُعزّز إشراقها.

وقد أضفى استعمال الحرير في تنفيذ القمصان وحتى السترات لمسات من الفخامة على الإطلالات أما استعمال الأكسسوارات المتنوّعة فجاء ليخدم الطابع الشبابي للإطلالات. وقد لفتنا منها الأحذية ذات المقدّمات المربّعة والصنادل المفتوحة، حقائب اليد الرجاليّة ذات التصاميم والأحجام المتنوّعة، النظارات الشمسيّة المبتكرة، السلاسل التي تمّ تعليقها على جوانب السراويل والقلادات التي تمّ تنسيقها مع بعضها البعض.

شكّل عرض Versace هذا الموسم أحد أفضل العروض التي تمّ تقديمها خلال أسبوع ميلانو للأزياء الرجاليّة. فقد جاءت تصاميمه وفيّة لروحيّة الدار فيما بدا ديكور العرض استثنائياً يحتفل بولادة الحياة وبالشباب إذ أقيم في ساحة تمّ تحويلها إلى حديقة وتزيينها بأعمدة زجاجيّة بلغ ارتفاع كل منها حوالي 5 أمتار، ووضعت عليها تماثيل لآلهة إغريقيّة أضافت بعداً أسطورياً لأجواء هذه الاحتفاليّة.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Versace الرجالية لربيع 2023 فيما يلي..