"ميتا" تنطلق رسمياً في مجال الأزياء الفاخرة الرقمية

كشفت شركة Meta المالكة لمنصّات Facebook، وInstagram، وMessenger عن إطلاق أول متجر للأزياء الرقمية لها تحت اسم Avatars Store. ومن شأن هذا المتجر أن يجعل الرفاهية في متناول اليد عبر عرضه لبيع تصاميم تحمل توقيع Balenciaga، وPrada، وThom Brown.

ومن المنتظر أن تجعل الموضة الرقميّة الحصول على الملابس الفاخرة أكثر سهولة، وهي إذا كانت لا تسمح بارتدائها والتباهي بها في الشارع ستجعل ذلك ممكنًاً على شبكات التواصل الاجتماعي وفي "الميتافيرس"، وذلك من خلال اختيار تصاميم فاخرة ترتديها الصور الرمزية أو "الأفاتار" في العالم الافتراضي.



مارك زوكربيرغ وإيفا تشن خلال البث المباشر على موقع إنستغرام الصور الرمزيّة لإيفا تشن ومارك زوكربيرغ وهما يرتديان تصاميم بالنسياغا، وبرادا، وتوم براون

مادة اعلانية

هذا المشروع تعمل عليه حالياً شركة Meta التي أعلن رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ عن إطلاق أول متجر ملابس رقمي لها.

الإعلان تم عبر بث مباشر على موقع Instagram ظهر فيه زوكربيرغ وإلى جانبه إيفا تشين التي تشغل منصب نائب رئيس قسم الموضة في Meta. وقد أعلنا في هذا الإطار عن إطلاق واجهة جديدة خاصة ببيع تصاميم للصور الرمزية أو "أفاتار" لمستخدمي Facebook، وInstagram، وMessenger وذلك دون إلغاء خيارات الملابس المجانية الحالية المتوفرة عليها على أن يبدأ العمل بهذا المتجر الجديد خلال الأسبوع الجاري في عدة دول منها الولايات المتحدة.

في البداية، سوف يتمكّن المستخدمون من الحصول على أزياء تحمل توقيع علامات Balenciaga، وPrada، وThom Brown الذين سبق أن اختبروا بعض إمكانيّات عالم "ميتافيرس". ولكن لم يتمّ حتى الآن الكشف عن أسعار هذه الملابس الرقميّة ومن المنتظر أن يتم إثراء المتجر بأزياء وأكسسوارات تحمل توقيع دور عالمية أخرى.

الصور الأولى التي نشرها زوكربيرغ وإيفا تشين تمثّل "أفاتار" كل منهما يرتدي "جامبسوت" و"هودي" من Balenciaga بالإضافة إلى أزياء من Prada وتصاميم مُختارة من Thom Brown سبق ارتدائها من جانب مشاهير في حفل "ميت غالا" الأخير. وقد قال زوكربيرغ في هذا المجال: "ستُصبح السلع الرقميّة وسيلة مهمة للتعبير في الميتافيرس ومُحركاً رئيسياً للاقتصاد الابداعي".

ويبدو أن اهتمام الدور العالميّة في مجال الموضة لم يعد يقتصر فقط على الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFT، ولكن تعدّاها إلى الانطلاق في مجال الموضة الرقميّة. أولى الخطوات في هذا المجال قامت بها علامات مثل Gucci، وBalenciaga، وNike، وTommy Hilfiger التي تعاونت مع منصّات شهيرة في مجال الألعاب الرقميّة أمثال Roblox، وZepeto، وFortnite لإطلاق تصاميم تحمل توقيعهم، فما التطورات التي سيحملها لنا المستقبل في هذا المجال؟