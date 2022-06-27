الشروق والغروب يلتقيان في تصاميم زهير مراد لرحلات 2023

قدّمت دار Zuhair Murad مجموعتها الخاصة برحلات 2023 على شكل دليل مصوّر أو Lookbook تضمّن 80 إطلالة جاءت مستوحاة من ألوان الطبيعة بين الشروق والغروب.

من الأحاسيس المتنوّعة التي يولّدها قضاء الوقت في أحضان الطبيعة، استوحى المصمم زهير مراد تصاميم مجموعته الخاصة برحلات 2023. ومن نظرته إلى المرأة كقوّة من قوى الطبيعة، استلهم تجارب حسيّة مليئة بحفيف التفتا، ورنين الأطراف المطرّزة، وحيويّة الشيفون، ولمعان الحلي والستراس.

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الألوان الزاهية من وردي، وبرتقالي، وأصفر، وأخضر، وأزرق، وليلكي خيّمت بإشراقها على العديد من الإطلالات، وهي ترافقت مع الثنائي المونوكرومي الذي أضفى حضوراً أنيقاً على الأثواب الطويلة، والبدلات، والجامبسوت التي تمّ تنفيذها بحرفيّة تستحضر خصائص الخياطة الراقية.

من أعمال الرسّامة الإيطاليّة التجريديّة كارلا أكاردي والفنانة الأميركيّة فيرجينيا جاراميللو، استوحى المصمم زهير مراد ألوان الشروق والغروب، وما بينهما من زرقة السماء، واخضرار العشب، وألوان الأزهار، وحوّلها إلى تصاميم تليق بأرقى المناسبات.

تمّ التركيز في هذه المجموعة على القصّات القريبة من الجسم، والشرائط التي تلتفّ حول الخصر، والتطريزات العصريّة المستعملة بذكاء لإبراز مكامن التميّز في التصاميم. وقد تكرر ظهور الياقة على شكل حرف V في العديد من الإطلالات، كما تكرر استعمال الفتحات ذات الطابع الهندسي، والأكمام المنفوخة، والعقد التي دخلت على الأثواب حيناً وعلى البدلات حيناً آخر.

ترافقت الأزياء مع مجموعة من الأكسسوارات لا تقلّ عنها أناقة منها النظارات الشمسيّة الداكنة اللون، والحقائب الملوّنة ذات الأحجام المتوسطة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الصنادل ذات الكعب المرتفع، التي تميّزت بتصاميمها الناعمة وألوانها الحيويّة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Zuhair Murad لرحلات 2023 فيما يلي.