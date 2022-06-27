Paul Smith والعودة إلى الثمانينات في الأزياء الرجالية

ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي قدمت دار Paul Smith مجموعتها الرجالية الجديدة لربيع وصيف 2023.

مجموعة مستوحاة من المعارض الفنية في لندن وأيام الصيف الحارّة وتستمد إلهامها من المشهد الفني الإبداعي في فترة الثمانينيات تعيد فيها صياغة أبرز التصاميم التقليدية المميزة بعمليتها وملاءمتها لحرارة الصيف.

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وتستمد العلامة إلهامها في هذه التشكيلة من الأزياء الكلاسيكية المميزة بالقصّات المبتكرة والتصاميم الواسعة وتدرجات الألوان الهادئة، مثل الأرجواني والبني الفاتح والرمادي والأخضر الفاتح والأزرق الهادئ والنيلي والترابي الداكن والبرتقالي المرجاني وتتميز التشكيلة بتوفير أقصى درجات الراحة والعملية، والتصاميم المتباينة والفضفاضة والسراويل القماشية الواسعة من الأسفل، فضلاً عن القمصان المفرودة التي يمكن تنسيقها مع السترات بدون أكمام والسراويل القصيرة الواسعة والسراويل الأنيقة لحد الكاحل.

















وتعيد العلامة تصميم البدلات الرجالية المؤلفة من ثلاث قطع بحيث تضفي عليها المزيد من التفاصيل العملية. كما شوهدت البدلات الرسمية بعدة تنسيقات، حيث تضم السترات بدون أكمام على شكل صدرية والسراويل القصيرة الواسعة والسترات المزودة بأحزمة والمعاطف القصيرة، كما تتميز بإمكانية تنسيقها مع بعضها على شكل طبقات، مما يعزز الطابع العملي والعصري للمجموعة.

وتعود موضة النقشات المخططة التي كانت تميز قمصان أوكسفورد الكلاسيكية للظهور، اذ حيكت مع النقشات والتصاميم الرياضية والعملية، بما في ذلك السترات المطرية الفضفاضة وسترات العمل والقمصان بدون ياقات والسترات المحبوكة من دون أكمام. وتجمع تشكيلة الأحذية بين الأناقة التقليدية والعصرية المريحة، إذ تقدّم دار بول سميث أحذية بدون كعب من الجلد اللامع مع نعل خفيف الوزن وصنادل كلاسيكية مزينة بأشرطة متقاطعة مع نعل متين مستوحى من الأحذية العسكرية تعكس الطبعات التي تزين التشكيلة التقنيات الفنية والإعلانات التي انتشرت في فترة الثمانينيات، حيث تتألق القمصان والسترات والمعاطف المطرية بنقشة Summer من الأزهار الصيفية التي تم رسمها على الأقمشة بطريقة فريدة لتعطي لمسات ضبابية.

كما حيكت تقنيات الإضاءة العصرية لإضافة نقشة Glow Polka إلى بعض القمصان والملابس المحاكة بألوان النيون.

وتم عرض التشكيلة في العاصمة الفرنسية باريس في أحدى الأبنية التي شكّلت في السابق مكتباً للبريد وسط ديكورات مستوحاة من المناطق الصناعية لتعزيز الإلهام الفني وراء المجموعة الربيعية الصيفية.