هكذا ولدت الأناقة من اللامبالاة في عرض "هرميس"

"اللامبالاة" في قاموس المعاني مرادف لعدم الاهتمام، ولكنها في قاموس Hermes مرادف للأناقة. هذا ما أكدته مجموعة الدار الرجاليّة الخاصة بربيع وصيف 2023، والتي تمّ إطلاقها ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

أجواء من الخفّة، والسهولة، والراحة خيّمت على عرض Hermes للأزياء الرجاليّة الذي أقيم في الهواء الطلق ولكن تحت سماء ملبّدة بالغيوم الرماديّة، ما دفع منظّميه إلى توزيع معاطف واقية من المطر ومظلات على جميع المدعوّين إلى باحة "مصنع الغوبلين" أحد أشهر مواقع تصنيع النسيج في العاصمة الفرنسيّة. المطر لم ينهمر كما كان متوقّعاً خلال العرض، وقد انشغل الحاضرون بمتابعة جديد الدار من الأزياء الصيفيّة المستوحاة من أجواء العطلات، والجلوس على الشرفات المشمسة والمقاهي المطلّة على الشواطئ عند غروب الشمس.

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عن الأفكار الملهمة لتصاميم هذا العرض، قالت فيرونيك نيشانيان، مصممة الأزياء الرجاليّة في دار Hermes منذ 33 عاماً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أردت أن أترك المدينة جانباً وأفكّر بالعطلة، ولذلك استوحيت تصاميم هذه المجموعة من أجواء حمامات السباحة بمياهها المتحرّكة وألوانها الحيويّة". وهي كمّلت الإطلالات بتصميم عدة حقائب "بيركين" رجاليّة تميّزت بحجمها الكبير، فيما اتخذت أحذية العرض شكل صنادل مريحة أو أحذية رياضيّة ذات ألوان حياديّة.

البدلة الرجاليّة كانت الغائب الأكبر عن هذه المجموعة، وقد حلّت مكانها السراويل القصيرة التي تمّ تنسيقها مع قمصان "كاجوال" وسترات "بلايزر" غير مبطّنة. أما الحاضر الأكبر في هذا العرض فكان السترات المريحة المصنوعة من النايلون، أو القطن، أو حتى الجلد الرقيق. وقد تلوّنت بتدرجات منعشة أو حياديّة وتزيّن بعضها برسوم هندسيّة أو طبعات نباتيّة فيما ترافق بعضها الآخر مع كنزات رقيقة عالية الرقبة.

افتُتح العرض بكنزة باللون البرتقالي تزيّنها شمس تغيب في البحر، لتليها بعد ذلك مجموعة من الإطلالات التي اجتمع فيها الأبيض بالرمادي والأسود. وقد تكرّر استعمال التدرجات المنعشة من برتقالي، وأزرق، وأخضر، وليلكي، ورمّاني في أكثر من إطلالة. وقد اختلط بعضها مع اللون الأسود ليضيف عليه لمسات مشرقة.

استطاعت Hermes في هذه المجموعة أن تحوّل اللامبالاة إلى أسلوب في الأناقة، من المتوقع أن يلقى رواجاً ويُلهم العديدين في هذا المجال. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه مجموعة Hermes الخاصة بربيع وصيف 2023 فيما يلي: