الوردي والأحمر يتعانقان في مجموعات رحلات 2023

يسود الاعتقاد بأن الوردي والأحمر لونان لا يتناسقان في مجال الموضة، ولكن يبدو أن الاتجاهات الجديدة في عالم الأناقة كسرت هذه القاعدة وجعلتهما يتعانقان في مجموعات رحلات 2023. تعرّفوا على أفكار جديدة لتنسيقهما معاً من أشهر دور الأزياء العالميّة.

لكلّ من يسأل: هل يمكن للأحمر والوردي أن يتناسقا؟ الجواب هو: نعم. فهذان اللونان متناغمان رغم تضاربهما ويجتمعان في تمثيل معاني الحب. يدلّ الأحمر على الحرارة والعاطفة فيما يُمثّل الوردي الرومانسيّة والسحر. ويُستخدم الوردي القوي عادةً للتعبير عن المرح، أما اللون الوردي الفاتح فيستعمل للتعبير عن الحنان.

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يُعتبر الأحمر أكثر ألوان الطيف حيويّة وقوّة، وهو ينقل رسالة ثقة وحضور، أما الوردي فتختلف الرسائل والمعاني التي يحملها باختلاف قوته، فالتدرجات الناعمة منه توحي بالرقة والنعومة فيما تدرجاته الساطعة تحمل معاني الحيويّة، والمودّة، والمرح. وقد استعانت العديد من دور الأزياء بثنائي الوردي والأحمر في مجموعاتها الخاصة برحلات 2023:

- ركّزت دار Carolina Herrera على طبعات الأزهار التي تخلط بين الأحمر والوردي وحوّلتها إلى أثواب صيفيّة متوسّطة الطول نسّقتها مع قبعات ضخمة، كما استعانت بهذا الثنائي في الأثواب الخاصة بالمناسبات التي نفّذتها بخامات التفتا والتول.

- تضمّنت مجموعة Moschino الخاصة بالرحلات أزياء وأكسسوارات مصنوعة من الجلد الأحمر الناعم الذي تزيّن بأزهار نافرة متعدّدة الألوان ومنها اللون الوردي. وقد بدت هذه الإطلالات، التي استحضرت أناقة ستينيّات القرن الماضي، منعشة وحيويّة.

- اختارت دار Chanel خامة التويد الأحمر الذي تدخل في حياكته خيوط ورديّة، وقامت بتطريزه بالباييت الأبيض والوردي قبل تحويله إلى "جامبسوت" وسروال تناسق مع سترة "بومبر" بلوني الأسود والذهبي.

- استعملت دار Roberto Cavalli حيويّة ثنائي الأحمر والوردي لتنفيذ معاطف ذات قصات كلاسيكيّة نسّقتها مع أزياء يزيّنها الدانتيل الأسود. وقد استعانت أيضاً بخامات المخمل والصوف في هذا المجال، وزيّنت إطلالاتها بمجموعة من الأكسسوارات الذهبيّة اتخذت شكل أساور، أقواس للرأس، عقود، وأقراط للأذنين.

- اعتمدت دار Gucci على الرسمات الهندسيّة لخلط الأحمر بالوردي والأسود عند تنفيذ "تايور" من الجلد زيّنته بياقة بيضاء كبيرة وعقود من اللؤلؤ. وقد كمّلت هذه الإطلالة بنظارات شمسيّة بيضاء، قفازات جلديّة، حقيبة كبيرة وحذاء مسطّح.

- اختارت دار Tory Burch الأحمر كمكوّن أساسي للإطلالة، ولكنها أضافت إليه لمسات متنوّعة فرضها حضور الأسود والوردي وحتى الأصفر الذي استُعمل في الأكسسوارات. أما النتيجة فكانت إطلالة عصريّة ذات طابع رومنسي.

- اعتمدت دار Brandon Maxwell على الخطوط الورديّة والحمراء لتزيين الأثواب الطويلة والبدلات النسائيّة مما جعل الإطلالات حيويّة بامتياز.

- أضفت دار Zimmerman على تصاميمها طابعاً أميرياً زاده تميّزاً ثنائي الأحمر والزهري الفاتح. وقد اعتمدت على تنانير طويلة ترافقت مع قمصان ضيّقة جاءت مزيّنة بالزخارف والطبعات البحريّة.

- اختارت دار Markarian تنسيق الزهري الفاتح جداً مع الأحمر لتنفيذ إطلالات ذات طابع كلاسيكي متجدّد.