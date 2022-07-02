بريق الأصفر الشمسي يشعّ في مجموعات رحلات 2023

تُشكّل مجموعات الرحلات ظاهرة مُحيّرة في مجال الموضة، إذ يتم إطلاقها عادةً بين الربيع والخريف لتصبح متوفرة في الأسواق بين شهريّ أكتوبر وديسمبر. ولذلك فهي تتضمن عادةً تصاميم متنوعة خاصة بالعطلات والحفلات والأناقة اليومية وحتى درجات الحرارة المنخفضة.

بدأ تقديم مجموعات رحلات 2023 مع انطلاق شهر مايو وستشهد الأسابيع المقبلة عروضاً جديدة منها ستكشف عن اتجاهات تكمّل المشهد العام للمجموعات التحضيرية للمواسم القادمة. شكّل الأصفر أحد الألوان التي تكرر ظهورها في هذه المجموعات، وهو يتميز بجمعه للتناقضات. إذ يُعتبر لوناً صيفياً ينشر الفرح ويُمثّل الإشراق والتوهج. ولكنه يرتبط أيضاً بفصل الخريف ما يحملِّه معانى الذبول والحزن.

مادة اعلانية

خصائص محبي اللون الأصفر

يُعتبر الأصفر من الألوان التي تمنح الشخص الذي يختاره الطاقة والحيوية كما تمدّه بالحماسة والبهجة والأمل. يتميّز الأشخاص الذين يحبون ارتداءه عادةً بالذكاء والموضوعية والمقاربة العملية للمواضيع الحياتية. وهم يتمتعون بشخصية مرحة ومحبة للتفاؤل والانطلاق، ويبحثون عن الأفكار الجديدة والتغيير واستكشاف الأماكن البعيدة.

حضوره في مجموعات الرحلات

ظهر الأصفر في مجموعات رحلات 2023 بتدرجاته المختلفة من الباستيلي والفاتح جداً إلى الأصفر العتيق مروراً بالأصفر الشمسي والأصفر الليموني.

ركزّت دار Alberta Ferretti على إطلالات تناسب أجواء العطلات على شواطئ المتوسط. وقد استعانت بالأصفر الليموني لتنفيذ أثواب طويلة من الكروشيه والأصفر الفاتح لإعادة إحياء بدلات "السهاريان" ذات الطابع "الكاجوال" والجيوب الكبيرة.

قدمت دار Oscar de La Renta الأصفر بأسلوب رومانسي، فاستعملته لتنفيذ أثواب تزينها ياقات كبيرة مستوحاة من شكل الورود كما استعملته كأرضية لتصاميم تتفتّح عليها النباتات والأزهار.



أوسكار دي لارينتا أوسكار دي لارينتا

اعتمدت دار Giambattista Valli على الأصفر لتقديم أثواب طويلة وضيقة تميزت بقصاتها الناعمة ولونها المشرق.

اختارت دار Victoria Becklam الأصفر الفاتح جداً لتنفيذ بدلات نسقتها مع قمصان باللون الزهري الفاتح للحفاظ على الأناقة الهادئة والعصرية.

تم اعتماد الأصفر الباستيلي من جانب دار Phillip Lim لتنفيذ أثواب ذات طابع عصري ومريح. وقد تم تنسيقها مع حقائب باللون نفسه وأحذية عالية الساق باللون الأزرق.

قدمت دار Naeem Khan في مجموعتها الخاصة بالرحلات ثوباً طويلاً تم تنفيذه باللون الأصفر الشمسي وبخامة الموسلين المكسّرة. وقد جاء تصميمه ليذكّر بطراز تسعينيات القرن الماضي في مجال الأناقة.

ضمّنت Moschino مجموعتها الخاصة بالرحلات عدة تصاميم باللون الأصفر، منها معطف تم تنسيقه مع أكسسوارات وردية. وقد خلطت بين الأصفر والبني في إطلالات غلبت عليها الطبعات البرية.