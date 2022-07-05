جورج حبيقة يتعاون مع ابنه لابتكار أزياء مستوحاة من الطبيعة

قدّمت دار جورج حبيقة Georges Hobeika مجموعتها من الأزياء الراقية لخريف وشتاء2022-2023 ضمن اليوم الأول من فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد حمّلت تصاميمها رسائل حب إلى كوكب الأرض والبشرية تمّت ترجمتها بإطلالات نسائية ورجالية فاخرة.

شكّلت هذه المجموعة الانطلاقة الرسمية للتعاون بين المصمم جورج حبيقة وابنه جاد في مجال الإدارة الإبداعية. وهي تفتح الباب أمام فصل جديد في مسيرة الدار يعتمد على التناغم بين رؤية الأب المؤسس والموهبة الواعدة التي يجسّدها الابن.

مادة اعلانية

تحمل المجموعة عنوان Eternal Gifts، وقد ضمّت حوالي 60 إطلالة تأتي بمثابة تكريم للهدايا النادرة التي تُغدقها علينا الطبيعة. وقد تمّ تنفيذها في مشاغل الدار ببيروت، على يد فريق عمل يتمتع بمهارة حرفية عالية برع في تحويل عجائب الطبيعة من شلالات وأمواج وأشعة شمس ذهبية إلى تفاصيل تُزيّن الأزياء الفاخرة.

تبدو امرأة جورج حبيقة، من خلال هذه المجموعة، كأنها تتنقل باندفاع في عالم جديد يتشكّل أمام أعيننا. وتُساعدها هذه التصاميم الراقية على تحقيق حضور مفعم بالإبداع يحتفل بالحياة عبر عناصر الجمال والبريق والألوان.

افتُتح العرض برسالة تسامح وسلام تمثّلت بثوب قصير تلوّن بنقاء الأبيض وتزيّن بأجنحة من الريش. وقد تركت هذه الرسالة السامية بصماتها على كامل العرض، الذي جاءت ألوانه مستوحاة من أزرق البحر المتوسط، وأخضر الغابات، ونغمات غروب الشمس بتدرجاتها البرتقاليّة والخوخية والصفراء والوردية.

تعكس هذه المجموعة حيويّة عالم الطبيعة الذي يبقى في حالة ولادة جديدة مستمرة. وتلتقي فيها الخطوط الأيقونيّة للدار مع التقنيات المبتكرة التي تتنوّع بين الرشّ الدقيق للألوان على الأقمشة، واستعمال الريش والمسامير المعدنيّة، والاستعانة بسلاسل ثلاثيّة الأبعاد مصنوعة من الخرز لتلتفّ حول الأزياء كأنها ألعاب نارية بصرية. كما نشهد فيها على ظهور لمسات دراماتيكية تنضح بالغموض المرافق لظواهر الطبيعة.

تشهد اللمسات النهائية على العرض تفتُح أزهار الأوركيد على أقراط الأذنين، وتألق شعار GH على حزام مصنوع من السلاسل، وبريق البلورات الشبيه بالماس على عقد يلتفّ حول العنق.