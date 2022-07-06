بالصور.. طوني ورد يعود للعروض المباشرة بعد غياب عامين

بعد غياب عامين عن العروض المباشرة بسبب جائحة كورونا، يعود المصمم طوني ورد لتقديم مجموعته من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة. تتألف هذه المجموعة من حوالي 50 إطلالة وقد استغرق العمل اليدوي عليها أكثر من ألف ساعة من جانب فريق من الحرفيين في مشاغل الدار.





حملت هذه المجموعة عنوان خطوط مُتدفّقة Flowing Lines، وقد تمّ تقديمها خلال عرض مباشر في فندق شنغريللا الباريسي الشهير بديكوره الفخم الذي يتماشى بامتياز مع الطابع الفاخر للأزياء.

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ركّزت دار Tony Ward في تصاميمها الجديدة على الأشكال والأحجام الانسيابيّة التي تمّ تنفيذها بمهارة وحرفيّة عالية، كما استعان بالتطريز الثلاثي الأبعاد لخلق تأثيرات بصريّة على الخامات. وقد شكّلت الخطوط الحاضر الأبرز في هذه المجموعة متخذةً شكل تطريزات، وكسرات، وكشاكش، وثنيات زيّنت الأثواب الطويلة بطابع عصري وراقىٍ في الوقت نفسه.







تمّ تنفيذ الإطلالات بخامات الموسلين، والساتان، والتفتا، والأورغنزا. وهي تزيّنت بتطريز يدوي بالباييت وأحجار الكريستال. أما بالنسبة للألوان المعتمدة في تنفيذ هذه المجموعة فهي الأسود، والأبيض، والأزرق الملكي، والليلكي، والأخضر بتدرجاته الزمرديّة والمائيّة بالإضافة إلى البرونزي والفضي.

استعان المصمم طوني ورد باللمسات البرّاقة لإضفاء الإشراق على تصاميمه، وهو يرسم من خلالها صورة لامرأة متألقة في شخصيتها وخياراتها ومميزة بحضورها وأناقة إطلالاتها. وهذا ما يجعل تصاميمه مناسبة للظهور في أفخم المناسبات وعلى البساط الأحمر لأشهر المهرجانات العالميّة.